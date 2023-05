La Noce dévoile sa programmation pour les oiseaux de nuit

Ainsi, les principales têtes d’affiche sont Zoo Baby, Narcisse et Calamine, qui figurent parmi les quelque 20 formations présentes.

Les spectacles seront à l’affiche au Centre d’expérimentation musicale (CEM), au bar La Nuit des temps, sur la rue Racine et à la Pulperie.

Le but est d’offrir une façon de prolonger les soirées en présentant plusieurs découvertes musicales. Certains artistes pourront toucher également une clientèle plus âgée, annonce le directeur général du festival, Frédéric Poulin.

Il y a Millimetrik qui roule sa bosse depuis longtemps quand même. Il y a Colin Stetson qui fait du jazz depuis longtemps, qui est au Festival de jazz et qui fait un petit détour par Chicoutimi pour venir nous présenter son projet. Il y a quand même Zoo Baby aussi qui vient de de Chicoutimi, qui sera présent, qui fait un super bon show ces temps-ci. Et on termine le samedi au CEM avec thisquietarmy qui est un projet métal dont Away Langevin, le batteur de Voivod, fait partie , a présenté en entrevue Frédéric Poulin.

Rappelons que la programmation déjà annoncée comprend Gab Bouchard, Valaire, P’tit Belliveau, Les Louanges, les soeurs Boulay et Lisa Leblanc.

Pour ce qui est des billets, 300 passeports additionnels ont été mis en vente après une reconfiguration des lieux de spectacles.