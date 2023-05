Un partenariat réussi entre un club de quad et un organisme de protection des rivières

Le Club Quad Avignon Ouest et l'Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche (OBVMR) mènent conjointement une initiative pour caractériser les sentiers de quad et limiter l'impact des véhicules sur différentes espèces de poissons, dont le saumon, lors de leurs activités.

Le projet de caractérisation, qui a débuté en 2019, a mené à la création d’une cartographie participative. Le rapport final a été déposé il y a une semaine.

Les membres du club peuvent dès maintenant, grâce à un site web sur leur cellulaire, signaler si une intervention sur les sentiers ou les ruisseaux est nécessaire.

La carte produite dans le cadre du partenariat entre l'OBVMR, le Club Quad Avignon Ouest et la Fédération des Club Quad, permet de faire le suivi des sentiers en temps réel sur téléphone intelligent. Photo : Gracieuseté de l'Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche

Le but de ce partenariat est de réduire l’apport de sédiments qui provient de chemins forestiers et de ponceaux désuets, ce qui nuit aux frayères des salmonidés.

Quand on arrive à un endroit où il y aurait des choses à modifier par rapport au ruisseau, on entre dans l’application, on met un point puis on fait les travaux ou on dit que les travaux ont été faits , explique le président du Club Quad Avignon Ouest, Michelin Gallant.

Le rapport final indique que certaines problématiques ont été observées sur les sentiers, notamment la présence de bassins de sédimentation qui sont pleins, des ponceaux bouchés ou des berges enrochées à nu près des cours d'eau. Sur toutes les interventions notées, 84 % nécessitent des restaurations mineures.

Avec cette application, on va pouvoir continuer à les suivre. Ça permet de voir quand ils vont réparer un bassin de sédimentation, qu’ils vont le vider, enlever un bourrelet mal placé dans les sentiers , explique la conseillère en environnement à l'OBVMR, Rébecca Gagnon.

La conseillère en environnement à l'Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche, Rébecca Gagnon Photo : Gracieuseté de l'Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche

Avec la cartographie participative, l’organisme pourra continuer à outiller le club et à le conseiller sur la restauration de ses sentiers. C'est ce qui est merveilleux. On a un bon lien avec eux pour continuer à faire des sentiers durables pour l’environnement , ajoute-t-elle.

En agissant en amont de la problématique, cela fait qu’on n’aura pas besoin de toujours recommencer en regardant seulement la problématique faunique directement dans le cours d’eau. Tous les autres défis en amont qui créent les problèmes dans le cours d’eau vont être corrigés aussi , assure la conseillère en environnement.

Un partenariat gagnant

Michel Gallant mentionne que la connaissance du territoire des membres du Club Quad Avignon Ouest a été utile dès le début. L’organisme bassin versant ne connaissait pas les sentiers. Au début, on les assistait en VTT ou en véhicule étant donné qu'on connaissait les sentiers , raconte-t-il.

Le président du Club Quad Avignon Ouest, Michelin Gallant Photo : Gracieuseté de Michelin Gallant

Quand on allait faire la caractérisation de terrain, ils nous ont bien outillés pour aller sur leurs sentiers, nous ont donné des conseils et nous ont aidés à organiser nos journées de travail , témoigne l'instigatrice du projet, Rébecca Gagnon. Elle ajoute que la réussite du projet repose grandement sur l'apport du club.

« Ce qui est vraiment une première, avec ce que je vois autour de nous, c'est que le club se soit autant engagé. C'est pour ça que le projet a été une grande réussite. » — Une citation de Rébecca Gagnon, conseillère en environnement à l'OBV-Matapédia-Restigouche

On voulait vraiment un projet de partenariat avec eux, on voulait les outiller. [...] On leur a donné des formations sur comment bien faire les choses sur le terrain pour qu’ils puissent gérer leurs sentiers par eux-mêmes par la suite , souligne-t-elle.

Le président du club de quad dit avoir appris à diriger l’eau de ruissellement au meilleur endroit pour le sentier et pour l’habitat aquatique. On s'arrange pour que l'eau ruisselle dans ce bassin [de sédimentation] qui ramasse toute la boue, au lieu qu’elle se ramasse dans le ruisseau , explique-t-il.

Michelin Gallant est d'avis que le partenariat profite à tous. C'est un projet qui était en réalité bon pour les deux organismes. Le but de l’ OBVMR c’est d’améliorer l’environnement. Le Club Quad Avignon Ouest, lui, a découvert de nouvelles méthodes. Ça rend nos sentiers beaucoup plus carrossables et avec moins d’entretien à long terme. C’est bénéfique pour tout le monde , fait-il valoir avec enthousiasme.

Selon eux, cette collaboration a inspiré d'autres partenariats similaires dans la province.