Lits d’hôpitaux : Fredericton se donne des pouvoirs pour les libérer

Dans certains cas, que la ministre qualifie d’exceptionnels, le gouvernement pourra faire passer les ainés qui occupent un lit d’hôpital avant tous les autres aînés.

« Les réseaux de la santé ne pourront pas demander ce déménagement sans que ce soit urgent, sérieux et rare. » — Une citation de Dorothy Shephard, ministre du Développement social

Par exemple, si un hôpital se voit contraint de retarder ou d’annuler des chirurgies urgentes, faute de lit, le réseau de santé, Vitalité ou Horizon, pourrait demander à la ministre d’intervenir pour libérer des lits. La ministre pourrait alors prioriser, pour une durée de 30 jours, le placement des aînés concernés.

La ministre du Développement social, Dorothy Shephard, a présenté un projet de loi qui permettra de déplacer plus facilement des aînés qui occupent des lits à l'hôpital. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Ce que fait le projet de loi 31, dans le cas où un réseau de la santé enverrait au ministre une lettre décrivant les paramètres qu'elle rencontre pour prendre cette décision et cette demande, le ministre peut décider que pendant une courte période de 30 jours, le placement sera priorisé depuis les lits d'hôpitaux , explique la ministre.

Une situation temporaire

Ce placement serait temporaire, assure la ministre Shephard. Les aînés qui seraient déplacés ainsi, ne perdraient pas leur place sur la liste d’attente pour un foyer dans leur communauté. Une personne qui accepterait un placement temporaire ne perdra pas sa place dans la liste chronologique pour se rendre dans son foyer préféré si elle choisit de faire ce deuxième déménagement , précise Dorothy Shephard.

L'Hôpital régional Chaleur, à Bathurst au Nouveau-Brunswick, est l'un des hôpitaux où plusieurs lits sont occupés par des aînés en attente d'une place dans un foyer de soins. Photo : Radio-Canada

Dans certains cas, les ainés pourraient se retrouver dans des foyers situés à une centaine de kilomètres de leur résidence, soit dans d’autres communautés que celles où ils vivent.

La ministre dit que ces déplacements temporaires devront être acceptés par les aînés. C'est provisoire et il faut l'accepter.

Enfin, elle assure qu’on tiendra compte des besoins des aînés. Les composantes linguistiques sont toujours prioritaires et toutes les circonstances particulières qui peuvent s'appliquer également , soutient la ministre.

Plusieurs inquiétudes soulevées

Le député vert de Fredericton-Sud et chef du Parti vert, David Coon, estime que la loi ne donne pas suffisamment d’indications sur les circonstances exceptionnelles où ces nouveaux pouvoirs d’urgence pourront être invoqués.

Il est tellement important d’assurer que le projet de loi, la Loi sur les foyers de soins, a une explication des circonstances exceptionnelles, c’est le rationnel pour la ministre de faire une décision pour déménager un résident d’un hôpital au foyer de soins dans une autre région de la province.

Le chef du Parti vert, David Coon, estime que le projet de loi 31 n'est pas assez clair. Photo : Radio-Canada

Le député vert craint qu’un futur ministre n’interprète différemment la loi, ce qui pourrait entraîner des problèmes. Le cabinet change, le gouvernement va changer, donc c’est toujours nécessaire de penser dans le long terme, ce n’est pas une question de la qualité de la ministre ou du ministre du jour, mais c’est toujours important de penser à toutes les conséquences dans l’avenir avec un autre gouvernement , souligne-t-il.

Pour le député libéral de Baie-de-Shediac-Dieppe, Robert Gauvin, placer des aînés à une centaine de kilomètres de leurs résidences peut représenter un réel problème. Dans ma circonscription, Grande-Digue, c’est quasiment Miramichi, et Dieppe, c’est de l’autre bord de Sussex, ça fait loin si on sait qu’en moyenne, une personne âgée a une visite par mois, on risque de descendre ce chiffre-là , craint-il.

Un problème de fond : la pénurie de personnel

Le député Robert Gauvin rappelle que le fond du problème est le manque de personnel dans les foyers de soins. Près de 300 lits sont vacants par manque de ressources.

« On sort pas un projet de loi de même pour rien, c’est qu’il y a un manque de main d’œuvre. » — Une citation de Robert Gauvin, député libéral de Baie-de-Shediac-Dieppe

Le député libéral de Baie-de-Shediac-Dieppe, Robert Gauvin, estime que le gouvernement devrait offrir des incitatifs pour recruter davantage de personnel dans les foyers. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Le nerf de la guerre, c’est le personnel. On a un problème de rétention au Nouveau-Brunswick, aussi gros que le problème de recrutement, le gouvernement doit s’y attarder , martèle-t-il.

Selon lui, le Nouveau-Brunswick devrait offrir des incitatifs financiers, comme cela se fait en Nouvelle-Écosse ou encore au Québec. Mais la ministre Shephard dit que cette option n’est pas envisagée, pour l’instant.