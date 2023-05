Un cas de cruauté animale suscite l’indignation à Weedon

Ces dépouilles ont été jetées à une distance d’un kilomètre de la route du Quatrième rang à Weedon.

Pour les copropriétaires de la ferme, c’est l’incompréhension totale. On travaillait dans un champ un peu plus loin. J'étais dans mon tracteur et j'ai vu quelque chose. Je me suis dis que quelqu'un avait lancé quelque chose dans notre champ. [...] On a découvert que c'était un chien dans un sac. On en a trouvé un autre un peu plus loin. Certains sacs étaient déchirés et des membres sortaient , raconte, encore troublé, l'un des cppropriétaires de l'endroit, Maxime Fontaine.

« Déjà, d'avoir des poubelles dans le champ, j'étais un peu fâché. Quand j'ai vu que c'était des chiens, je me suis dit que c'était ordinaire pas mal. » — Une citation de Maxime Fontaine, copropriétaire de la Ferme Fontabel

Devant l'horreur de la scène, les Fontaine s'expliquent mal ce qui a bien pu passer par la tête de l'auteur de ce crime. De voir ces sacs-là, ça nous a choqués. Les champs ont une utilité et une propriété, c'est de nourrir le bétail. Ce n'est pas d'être des poubelles et de se faire lancer des cochonneries. Ça nous a indignés et, encore plus, quand on a vu le contenu du sac. C'était atroce , déplore la co-propriétaire de la Ferme, Maude Fontaine.

Selon un vétérinaire qui est venu sur place, les carcasses proviendraient de cinq chiots de la même portée, peut-être de 5 ou 6 mois, des chiens d'une trentaine de livres (13 kilos). Ils auraient été noyés parce qu'ils sont gonflés d'eau , ajoute Maxime Fontaine.

Ce dernier soutient qu'il n'est pas rare qu'il retrouve des canettes de bière, des déchets et même des télévisions sur son terrain, mais des chiens? C'est la première fois!

« C'est fâchant! Des chiens, c'est en demande de ce temps-là. Il y aurait eu moyen de les donner ou de les vendre à une famille qui en aurait voulu. » — Une citation de Maxime Fontaine, copropriétaire de la Ferme Fontabel

La Sûreté du Québec a été contactée à ce sujet. Mais comme c'est en plein champ, il n'y a pas vraiment d'indices. Ils ne peuvent pas faire grand-chose. On a aussi appelé la Municipalité. Ce sont eux qui vont venir les récupérer , dit M. Fontaine.

Les propriétaires de la Ferme Fontabel ont fait connaître leur triste découverte sur les réseaux sociaux. C'était pour démontrer que c'était un geste spontané d'autres personnes et non pas de nous. C'est de la cruauté animale et c'est complètement gratuit , déplore Sylvain Fontaine, le père de Maxime et de Maude.

« On ne saura probablement jamais ce qui s'est passé, mais j'ai espoir qu'à la lueur de ce qui sera diffusé, la personne responsable se sentira petite dans ses shorts. » — Une citation de Maude Fontaine, copropriétaire de la Ferme Fontabel

À la Municipalité, on se dit surpris de la situation. Ça fait 14 ans que je suis à l'emploi de la municipalité et c'est la première fois qu'on a cette problématique , soutient l'inspecteur municipal, Nicolas Blouin.

Ce dernier indique qu'il gardera l'œil sur la chose question de s'assurer que ça ne se reproduise pas. C'est triste d'en arriver là, mais on va travailler pour retrouver les responsables.

Avec les informations d'Arianne Béland