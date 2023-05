Un projet éolien dans le Haut-Madawaska est proposé pour une deuxième fois

En 2017, la Coopérative en énergie renouvelable du Nord-Ouest a soumis un projet qui comprenait cinq turbines. Cette année, elle a décidé d’en ajouter une pour créer un projet éolien de 33 mégawatts.

Les éoliennes seraient installées dans la Ville du Haut-Madawaska, plus précisément dans les anciens districts de services locaux de Clair.

« Ce sera un des plus gros projets d'investissement à ma connaissance qui va avoir lieu dans le Haut-Madawaska. » — Une citation de Paul-Émile Soucy, président de la Coopérative en énergie renouvelable du Nord-Ouest

Par voie de communiqué, la CERNO estime que la nouvelle soumission du projet serait en mesure de « proposer un prix compétitif d’achat d’électricité à Énergie NB ».

Paul-Émile Soucy, le président de la coopérative, explique qu’en plus de l’ajout d’une turbine, Énergie NB a ajouté un nouveau critère pour être admissible à l’appel d’offres. Celui-ci consiste à inclure les Premières Nations.

Le président estime que NationLink Group, une entreprise du Nord-Ouest qui est inscrite au répertoire des entreprises autochtones du Canada, sera un bon allié pour ce type de projet.

Un mentor de taille

En plus de NationLink Group, la Coopérative en énergie renouvelable du Nord-Ouest fait affaire avec Valeco Énergie Québec. Selon Paul-Émile Soucy, cette entreprise oeuvre dans les énergies renouvelables depuis quelque temps.

Paul-Émile Soucy est optimiste pour cette deuxième tentative auprès d'Énergie NB. Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau-Lamarche

Cette dernière serait d’après lui un mentor de taille dans l’élaboration du projet éolien dans le Haut-Madawaska.

Il affirme que Valero Énergie Québec a toutes les connaissances et sait où se les procurer .

Ce sont des experts là-dedans. Ils peuvent s’occuper de la construction et ils ont déjà regardé au niveau des commandes, où on va commander les turbines, les pales, etc. , explique le président de la CERNO .

Un an d'attente

Paul-Émile Soucy explique qu’Énergie NB doit accepter ou refuser les projets soumis d’ici un an.

Pendant ce temps, la Coopérative d’énergie renouvelable du Nord-Ouest se dit optimiste.

Si leur projet est accepté, il pourrait être en exploitation en juillet 2027.

Énergie NB confirme que ceux-ci sont soigneusement examinés. Le nombre de projets soumis reste inconnu et plus de détails suivront dès que le processus d’évaluation sera achevé.