Rita Baga et Barbada aux premiers Rendez-vous de la drag à Montréal 

Rita Baga et Michel Dorion sont les co-porte-paroles des Rendez-vous de la drag, première convention majoritairement francophone de la culture drag qui se tiendra les 28 et 29 octobre au Palais des congrès à Montréal.

Ce nouveau rassemblement festif est inspiré des événements RuPaul’s DragCon, qui rassemble plusieurs figures connues de la drag, dont des participantes de l’émission RuPaul’s Drag Race et ses multiples déclinaisons. Le premier DragCon s’est tenu à Los Angeles en 2015 et a depuis fait des petits, que ce soit à Londres, à New York ou en Australie.

L’événement montréalais rassemblera plusieurs artistes du Québec et de l’international dont Barbada, Mona de Grenoble, Rock Bière, RV Métal, Sasha Baga, les Belges Athena Sorgelikis et Drag Couenne, ainsi que les Françaises Kam Hugh et La Big Bertha.

Michel Dorion est co-porte-parole des Rendez-vous de la drag aux côtés de Rita Baga. Photo : Rendez-vous de la drag / Jihef Photo

L’objectif des Rendez-vous de la drag est d’offrir au public la chance d’en apprendre davantage sur le vaste univers de la drag, que ce soit à travers des spectacles, des ateliers ou des rencontres avec les artistes qui seront sur place.

La programmation complète des Rendez-vous de la drag sera dévoilée le 16 juin. Les billets sont déjà en vente sur le site de l’événement  (Nouvelle fenêtre) .