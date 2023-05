Le géant chinois NetEase ouvre deux nouveaux studios de jeux vidéo au Canada

Avec ces deux nouveaux établissements, NetEase souhaite développer un nouveau jeu d’action et d’aventure à partir du moteur Unreal Engine 5 d’Epic Games, connu pour ses graphismes ultraréalistes.

Le titre sera en monde ouvert, multiplateforme et inspiré des films cultes des années 1980, mélangeant des éléments d'aventure et d'horreur , peut-on lire dans le communiqué.

NetEase a choisi Sean Crooks, un producteur qui a travaillé notamment sur la série Watch Dogs d’Ubisoft et le jeu Driver: San Francisco, pour piloter les deux studios canadiens.

« Je suis honoré de diriger cette talentueuse équipe de développeurs et développeuses au Canada. » — Une citation de Sean Crooks, directeur du studio Bad Brain

Le Canada possède une industrie du jeu florissante, et on se réjouit de continuer à en faire partie , a pour sa part déclaré Simon Zhu, président des investissements et des partenariats mondiaux de NetEase.

Nous sommes convaincus que nos équipes talentueuses de Toronto, de Montréal et d'ailleurs créeront certains des jeux les plus novateurs et les plus passionnants que l'industrie ait jamais connus , a-t-il ajouté, toujours par voie de communiqué.

Il s'agit d'un troisième studio à Montréal pour NetEase, qui a d'abord posé les pieds dans la métropole en 2019 en ouvrant un premier studio, pour ensuite acquérir il y a moins d'un an les studios parisien et montréalais de Quantic Dreams.

L'entreprise détient aussi des parts minoritaires dans Behaviour Interactif, situé dans le quartier Mile End.

Un marché attrayant pour la Chine

Tencent et NetEase, deux géants chinois du jeu vidéo, placent peu à peu leurs pions en Amérique du Nord, à coup d’acquisitions et de prises de participation plus importantes dans des studios locaux.

Des spécialistes attribuent cet intérêt grandissant pour les marchés occidentaux aux restrictions qui pèsent sur les activités des entreprises de jeux vidéo en Chine. Les autorités locales montrent du doigt le côté addictif des jeux vidéo chez les jeunes, dont le temps de jeu en ligne est limité à trois heures par semaine depuis l’été 2021.

Il est de plus en plus difficile de faire approuver un nouveau jeu, et les restrictions de temps pour les jeunes joueurs et joueuses rendent la croissance plus difficile. Par conséquent, les grandes entreprises comme Tencent et NetEase comptent davantage sur les territoires internationaux pour leurs revenus , avait expliqué à l'Agence France-Presse en octobre Louise Shorthouse, analyste du cabinet d'études britannique Ampere Analysis.

Fort d’un catalogue de plus d’une vingtaine de jeux vidéo actifs, populaires surtout en Asie, NetEase Games est l'un des principaux développeurs et éditeurs dans le monde. Parmi ses titres les plus connus, mentionnons Harry Potter: Magic Awakened, Knives Out et Naraka: Bladepoint.