Expulsés de leur demeure incendiée, des travailleurs mexicains tentent de se relever

Grâce à la générosité d’une famille de la région, 10 d’entre eux seront logés pendant le reste de la saison de travail.

Il ne reste que des ruines calcinées de la demeure qui abritait une quinzaine de travailleurs mexicains dans le secteur de Saint-Léolin.

La brigade locale de lutte contre les incendies a reçu l’appel pour signaler qu’un feu s’était déclaré peu après 6 h vendredi dans une résidence du boulevard Saint-Joseph.

Lidia Alejandro Aguirre Gonzalez se trouve des vêtements en compagnie de deux autres travailleurs mexicains qui ont tout perdu dans l'incendie de leur logement. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Le brasier a été maîtrisé en environ deux heures et a nécessité l’intervention d’une vingtaine de pompiers des brigades de Saint-Léolin, de Maisonnette et de Grande-Anse.

La toiture était en feu et les résidents étaient sortis sur le bord du chemin , a indiqué Colin MacLellan, chef pompier de la brigade d’incendie de Saint-Léolin.

Réveil brutal

Une des résidentes, Lidia Alejandro Aguirre Gonzalez, raconte que le réveil a été brutal.

« J’ai ouvert les yeux et il y avait de la fumée dans ma chambre. J’ai dit à ma cochambreuse d’ouvrir la fenêtre à cause de la chaleur. Lorsqu’elle a ouvert la fenêtre, le feu s’est propagé. » — Une citation de Lidia Alejandro Aguirre Gonzalez

Mélanie Duguay est gérante à l’usine qui emploie les travailleurs mexicains qui ont été victimes de l’incendie.

Les travailleurs mexicains de Pêcheries LeBreton et fils de Grande-Anse avec leur gérante Mélanie Duguay (première rangée, troisième à partir de la droite). Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Son frère, Carl Bertin, est propriétaire de la maison ravagée.

C’est un des employés qui m’a appelée pour me dire que la maison à Carl était en feu. Je me suis habillée et j’ai filé là , a-t-elle dit.

Les parents de Mélanie se sont portés volontaires pour loger 10 des 15 travailleurs affligés jusqu’à la fin de leur séjour, à l’automne.

C’était un gros défi, mais on a eu une très grosse équipe d’aide , a-t-elle affirmé avec reconnaissance. Des gens sont venus apporter de la nourriture. Des gens sont venus donner un coup de main pour la charpenterie. Même avec mes Mexicains, il y en a deux qui sont charpentiers et ils ont aidé.

Élan d’entraide

Dans la communauté, l'élan d'entraide a été spontané et s'est fait de bouche à oreille.

On n’a pas eu besoin d’un appel sur les réseaux sociaux. Les gens ont juste décidé d’aider. Il y a eu des gens qui nous ont demandé ce dont ils avaient besoin et on a juste dit : "O.K., des manteaux, des vêtements." Parce que lorsqu'ils sont sortis, il était six heures et quart du matin. Alors ils ont tout perdu , a-t-elle continué.

Les travailleurs mexicains qui ont tout perdu dans l'incendie de leur logement ont pu bénéficier de la générosité de la communauté de Saint-Léolin et des environs. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Il a donc fallu agir vite afin d’assurer la sécurité et le confort des sinistrés.

Je vous dirais qu’à 20 h, tout le monde était habillé, logé, avec des lits confortables et des couvertures. Ils avaient été nourris toute la journée. Ils ont été pris en charge immédiatement , a -t-elle signalé.

Ébranlé par la situation, Carl Bertin a préféré ne pas nous accorder d’entrevue.

Je pense que mon frère essaye de garder la tête froide. C’est sûr qu’il a perdu sa maison, ses souvenirs. Puis, il avait très à cœur ses Mexicains. Il en prenait soin comme si c’était ses enfants , a indiqué Mélanie Duguay.

L'enquête se poursuit afin de déterminer la cause de l’incendie.

D’après un reportage de Mario Mercier