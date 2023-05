Élections Alberta a récemment dû clarifier ses propres messages sur les règles de vote après que des évacués des feux ont souligné dans des entrevues que les fausses informations ont comblé les lacunes des mises à jour officielles.

Les élections et les catastrophes naturelles sont malheureusement deux des types d'événements qui tendent à déclencher le plus grand nombre de contenus et d'affirmations faux et trompeurs , observe Craig Silverman, journaliste à ProPublica, un média d'investigation à but non lucratif basé aux États-Unis.

Il note que ce ne sont pas seulement des personnes malintentionnées qui diffusent des informations erronées : Il peut s'agir de personnes qui essaient sincèrement de transmettre des informations, pensant qu'elles sont vraies et utiles.

La désinformation consiste, elle, à diffuser de fausses informations dans l'intention d'induire en erreur.

De fausses informations sur le processus de vote...

Matthew Johnson est directeur de l'éducation pour MediaSmarts, une organisation canadienne à but non lucratif qui éduque à la culture numérique et médiatique. Il avertit que de fausses informations peuvent surgir au sujet de différents aspects des élections tels que l'heure de fermeture des bureaux de vote, la manière dont les votes sont recueillis et les documents que les électeurs doivent ou ne doivent pas apporter sur leur lieu de vote.

« Pour tout ce qui concerne les mécanismes du vote, il est très important de vérifier auprès de l'autorité électorale, car c'est la meilleure source d'information [...]. Ces éléments peuvent avoir un impact direct sur la possibilité de voter ou non. » — Une citation de Matthew Johnson, en entrevue à l'émission Radio Active de CBC Edmonton

... et sur les partis et les candidats aux élections

Craig Silverman, pour sa part, relève que les autres fausses informations diffusées à l'occasion des élections concernent généralement les partis et les candidats eux-mêmes, pour inciter les électeurs à voter d'une manière ou d'une autre.

« Parfois, on peut lire des affirmations qui semblent fondées sur des faits et des statistiques, mais qui déforment en réalité les propos d'un homme politique ou d'un parti en particulier. » — Une citation de Craig Silverman, spécialiste de la désinformation et de la manipulation numérique, ProPublica

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Cette autre photo de l'incendie de forêt de 2016 à Fort McMurray, en Alberta, a récemment été partagée sur Facebook avec une légende indiquant qu'elle a été prise ce mois-ci à Drayton Valley. Photo : Radio-Canada / Terry Reith/CBC

Infox véhiculée par différents moyens

Mais dans le cas d'une catastrophe naturelle comme les feux de forêt, Craig Silverman et Matthew Johnson affirment que de fausses informations peuvent facilement se propager par le biais d'images et de vidéos qui peuvent être réelles, mais qui sont partagées hors contexte.

Ce mois-ci, certaines photos partagées sur Facebook et prétendant montrer des communautés spécifiques touchées par la saison des feux de forêt en Alberta provenaient en fait de l'incendie de 2016, à Fort McMurray.

« Il s'agit d'un scénario dans lequel vous avez un mélange de contenu réel et authentique, mais le contexte est faux ou trompeur. C'est l'un des types de contenu trompeur les plus courants que nous voyons en ligne. » — Une citation de Craig Silver

Comment s'en protéger ? Tout dépendrait de l'état d'esprit

Craig Silverman et Matthew Johnson estiment que davantage de personnes devraient se familiariser avec la recherche inversée d'images de Google, qui peut montrer où l'image - et des photos similaires - apparaissent en ligne.

Un autre outil utile est TinEye, qui permet de savoir quand une photo est apparue en ligne pour la première fois.

M. Silverman estime toutefois que le fait que les gens tombent ou non dans le panneau dépend essentiellement de leur état d'esprit.

« Il faut avoir l'état d'esprit de ne pas chercher à confirmer ce que l'on soupçonne déjà ou ce que l'on croit déjà, et de ne pas chercher à être réconforté par quelqu'un qui explique les choses exactement comme on les voit. » — Une citation de Craig Silverman

Matthew Johnson décrit cet état d'esprit comme la nécessité de faire preuve d' humilité intellectuelle , c'est-à-dire d'être conscient de ses propres préjugés et de sa capacité à se tromper.

Selon lui, lorsque l'on tombe sur une nouvelle qui semble importante ou qui suscite une réaction émotionnelle, la meilleure chose à faire est de chercher ce que d'autres en disent.

« Quels sont les autres organes d'information qui couvrent cette histoire? Et si ce n'est pas le cas, vous avez des raisons de vous méfier. » — Une citation de Matthew Johnson

Les deux spécialistes recommandent par ailleurs d'utiliser l'onglet Actualités de Google, qui limite les recherches aux organes d'information réels, et de ne pas se fier à une seule source d'information.

Avec les informations de Naama Weingarten