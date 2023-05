Heather Stefanson marchera au défilé de la Fierté à Winnipeg

Mme Stefanson a confirmé qu'elle participerait au défilé de la Fierté de Winnipeg lors d'une conférence de presse tenue mardi. Elle a aussi annoncé la création d'un secrétariat sur l'équité des genres et du financement soutenant la communauté LGBTQ+ .

L’organisme Ferté Winnipeg avait banni Heather Stefanson de prendre la parole lors d'événements de la Fierté. L'an dernier, contrairement à ce qu'elle avait déclaré, elle n'avait pas pris part au défilé de la Fierté. Mme Stefanson avait alors justifié son absence par un conflit d'horaire.

Le président de Fierté Winnipeg, Barry Karlenzig, avait qualifié la décision de Mme Stefanson d’insulte à toute la communauté LGBTQ+ .

La première ministre dit s’être entretenue avec les organisateurs et excusée auprès de la communauté LGBTQ+ .

C'était une erreur et nous l'avons reconnu , a déclaré Mme Stefanson mardi.

Le président de Fierté Winnipeg, Barry Karlenzig, a accepté que la première ministre marche pour la Fierté cette année et y voit un pas en avant .

Elle et son groupe parlementaire ont accepté [de venir marcher] et travaillent avec nous , a déclaré Barry Karlenzig.

Le jour de l'événement, la ministre des Familles et de la Condition féminine, Rochelle Squires, prendra la parole au nom du gouvernement.

250 000 $ pour Fierté Winnipeg

La première ministre a également annoncé une subvention annuelle de 250 000 $ pour Fierté Winnipeg

Ce financement va permettre à l’organisme d'embaucher du personnel et établir une programmation tout au long de l'année. Cette somme servira aussi à créer un Collectif de la Fierté manitobaine regroupant plus de 20 organisations de la Fierté à travers la province, explique M. Karlenzig.

La province fournit également davantage de fonds pour aider les Manitobains à accéder à des soins qui tiennent compte de leur sexe

Le gouvernement progressiste-conservateur investit aussi 490 000 $ sur deux ans pour réduire les listes d’attente des chirurgies de réassignation de genre.

Il investit également 700 000 $ pour le programme Gender Diversity and Affirming Action for Youth. Le programme « oriente les jeunes du Manitoba sur la voie de l’affirmation de leur identité de genre et soutient ceux qui vivent du stress en lien avec une discordance entre leur identité de genre et leur sexe », indique le site web de de Soins communs Manitoba.