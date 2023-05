Deux rapports visant à enrayer la prolifération des propriétés vacantes ou délabrées à Winnipeg proposent, entre autres, de nouvelles mesures incitatives et des sanctions afin de pousser les propriétaires à agir promptement.

Un communiqué envoyé mardi indique que les deux rapports détaillent les impacts négatifs des propriétés vacantes sur la sécurité, l’esthétisme et les ressources de la Ville, en plus de présenter de nouvelles stratégies pour en assurer une meilleure gestion.

Les recommandations clés des deux rapports : Améliorer les barricades et les dispositifs de sécurité, dont l’installation de caméras et d’éclairage

Accroître les mécanismes d’inspection et de mise en application des règlements

Accélérer le processus de demande de permis de démolition résidentielle

Sensibiliser et impliquer la communauté

Améliorer l’accès à l’information sur les propriétés problématiques

Selon le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, il y a un problème pour obtenir des permis [de démolition résidentielle] .

Les rapports recommandent de simplifier et d’accélérer le processus. À ce titre, certains permis de démolition résidentielle pourront être octroyés sans nécessiter de permis pour une construction de remplacement, une mesure obligatoire à l’heure actuelle.

On recommande également l’embauche de quatre nouveaux agents chargés de l’application des règlements et des inspections. Les frais des inspections seront à la charge des propriétaires.

« Nous tentons d’abord d'encourager les propriétaires à prendre soin de leur propriété. Cependant, lorsque cela ne fonctionne pas [...] il faut passer à l'application des règlements de manière à ce qu'il y ait des sanctions financières. » — Une citation de Scott Gillingham, maire de Winnipeg

Ces nouvelles recommandations pour lutter contre les propriétés vacantes s'inscrivent dans une série de changements progressifs, selon Scott Gillingham. Photo : Radio-Canada / Darin Morash

Un problème grandissant

Cela fait des années que Winnipeg fait face à un nombre important de bâtiments mal entretenus ou abandonnés. Le nombre de propriétés vacantes ou délabrées est d'ailleurs en hausse, selon Scott Gillingham. Le problème est passé de 471 bâtiments en 2018 à 685 bâtiments de ce type aujourd'hui , indique-t-il en conférence de presse.

Les bâtiments vacants n'affectent pas seulement la valeur des propriétés, ils posent également des risques pour la sécurité et contribuent à une impression de délabrement au sein de nos communautés , affirme le maire de Winnipeg.

Selon lui, la principale menace que posent les propriétés vacantes est le risque d’incendie. À Winnipeg, on voit de plus de plus d’incendies , observe d'ailleurs Scott Gillingham.

En venant ici [ce mardi], j'ai été informé qu'un autre incendie s'est déclaré [lundi] soir dans un bâtiment vacant de l’avenue William. C'est le quatrième à cet endroit , raconte-t-il.

En fin de compte, ce que nous voulons, c'est que le nombre de bâtiments vacants et abandonnés à Winnipeg soit réduit de manière drastique. Nous voulons que les propriétés soient réaménagées. Nous voulons des logements là où il n'y en a pas actuellement , indique le maire.

Dans les prochaines semaines, les deux rapports seront examinés par le Comité d’orientation permanent des biens et de l’aménagement avant de potentiellement finir devant le conseil municipal.