Plus de 5 millions du fédéral pour le musée consacré aux Canadiens d’origine chinoise

La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, Mary Ng, en a fait l'annonce mardi.

Le financement comprend notamment un soutien pour les plans de rénovation et de conservation du bâtiment où est implanté le musée, la conception d'expositions et les opérations administratives.

Ce financement du gouvernement du Canada est essentiel pour nous aider à poursuivre les premières phases de travaux majeurs afin d'ouvrir le musée cet été , dit Melissa Karmen Lee, directrice générale du musée.

Cette somme du gouvernement fédéral s’ajoute aux 48,5 millions de dollars déjà investis par le gouvernement de la Colombie-Britannique pour ce musée consacré à l’histoire et au patrimoine vivant des Canadiens et Canadiennes d'origine chinoise.

Cet établissement remarquable offre un espace essentiel pour la mémoire, l'histoire et l'identité, souligne la ministre MaryNg. Le musée devient ainsi le gardien d'artefacts, d'œuvres d'art, d'histoires orales et d'enseignements profonds et importants.

L'édifice Wing Sang de la rue Pender à Vancouver Photo : Gracieuseté : Ministère du Tourisme, de la Culture, des Arts et du Sport.

Situé au 51, rue Pender, le bâtiment qui abritera le musée est le plus vieux du quartier chinois, ayant été construit en 1889.

L'édifice a été acheté en 2004 par le promoteur immobilier et collectionneur d’art contemporain Bob Rennie, qui a dépensé 10 millions de dollars pour le rénover et le transformer en Musée Rennie.

L'exposition inaugurale du Chinese Canadian Museum, The Paper Trail to the 1923 Chinese Exclusion Act, sera présentée dès le 1er juillet, date de l’ouverture du musée.

Une date et une thématique significatives puisqu’il s’agira du jour du 100e anniversaire de la loi sur l'immigration chinoise, une politique discriminatoire qui interdisait à presque tous les immigrants chinois d’entrer au Canada.