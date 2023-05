Afin de protéger leur chalet familial des incendies de forêt dans le nord de la Saskatchewan, un père et son fils ont uni leurs efforts en mobilisant les seuls outils auxquels ils avaient accès : des pelles, de l'essence et leur expérience professionnelle.

Dimanche, le pompier Clarence McCallum explique qu’il a reçu un appel de son père, Louis McCallum, qui est pour sa part pompier à la retraite.

Ce dernier l'a informé que le chalet familial, situé près du lac Churchill dans le nord de la province, était menacé par un violent incendie de forêt à proximité de Buffalo Narrows.

Tout d'un coup, on pouvait entendre le feu rugir au loin, en direction du chalet , se remémore Clarence McCallum.

Le chalet de Louis et Clarence McCallum, entouré par les flammes. Photo : Fournie par Clarence McCallum

Le pompier indique qu'avec l’aide de son père, ils ont alors entamé le brûlage méthodique de tout matériau combustible se trouvant aux abords du chalet.

J'ai dit à mon père que si nous ne faisions pas reculer le feu, il allait brûler notre chalet. Alors, j'ai pris un réservoir de cinq gallons d'essence que j'ai versé autour du bâtiment et j'y ai mis le feu , ajoute-t-il.

Les arbres environnants se sont ensuite enflammés, formant ainsi un anneau de feu qui a enveloppé le chalet, rapporte Louis McCallum. C'est à ce moment qu'ils ont décidé de quitter les lieux.

Nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour courir jusqu'au lac, nous avons à peine atteint le quai. Nous avons dû courir dans l'eau, pousser le bateau et sortir de là [...] Une fois sortis de là, nous ne savions même plus où nous allions, car il y avait trop de fumée et de braises qui volaient , se souvient-il.

Le chalet de Clarence et Louis McCallum a été épargné par les flammes. Photo : Fournie par Clarence McCallum

Le lendemain, lors de l'inspection aérienne des dégâts, Clarence McCallum a constaté que non seulement ils avaient réussi à protéger leur propre chalet, mais également celui de leur voisin. Or, selon lui, tous les autres chalets de la région ont été brûlés.

« Le fait d'être là, d'avoir à combattre un tel incendie, me brise le cœur. Mais le fait que nous fassions cela ensemble avec mon père nous a rapprochés encore plus. » — Une citation de Clarence McCallum, pompier

J’ai dit à ma famille que le chalet était toujours debout. Ma mère était heureuse parce que ce chalet appartient à notre famille depuis 27 ans et que toutes nos photos de famille s'y trouvent , se réjouit M. McCallum.

Avec les informations de Jessie Anton