L’entreprise beauceronne RCM Modulaire fait place à la relève

C’est une question de timing , lance Gilbert Trudeau d’entrée de jeu. À 55 ans, le propriétaire et directeur général du Groupe RCM voit cette transaction comme une belle transition pour son entreprise. J’ai encore de très bonnes années devant moi, je veux faire une transition organisée pour les prochaines années , explique ce dernier au sujet de son entreprise présente au Québec, en Ontario, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

L’homme d'affaires beauceron qui a fondé l’entreprise il y a 23 ans décide de vendre des parts en 2021. Le processus du repreneuriat est lancé.

« Il y a eu des offres des États-Unis, de l’Ouest canadien, j’avais le choix. [...] J’aimais le concept de garder la compagnie au Québec, en Beauce. » — Une citation de Gilbert Trudeau, fondateur du Groupe RCM

Qu'est-ce que le repreneuriat? Rachat du capital ou de la majorité du capital d'une entreprise existante par un ou plusieurs individus qui en assureront la gestion. Le repreneuriat peut s'effectuer lorsqu'une entreprise est en difficulté, lors de la vente de celle-ci à un plus gros groupe ou lorsque ses dirigeants souhaitent prendre leur retraite, par exemple. Source : Office québécois de la langue française

Deux gestionnaires à l’interne ont levé la main, le contrôleur financier Cédric Bolduc et le directeur technique Tommy Bolduc, heureux de faire partie de l’aventure.

Le fait d’être dans l’entreprise va assurément aider pour la confiance auprès des employés, des fournisseurs, des clients et des sous-traitants, on les connaît personnellement , fait valoir Cédric Bolduc, employé depuis sept ans du Groupe RCM.

Les deux nouveaux actionnaires du Groupe RCM, Cédric Bolduc et Tommy Bolduc accompagné à droite de Gilbert Trudeau, fondateur et actionnaire de l'entreprise. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Tommy Bolduc a commencé pour sa part à travailler dans l’usine de Saint-Benoît-Labre comme dessinateur en 2003. Quand on parle de gravir les échelons , lance-t-il tout sourire avec un brin de nostalgie. En 20 ans, j’ai tout vu grandir, j’ai le sentiment d’appartenance, tu veux rester avec la même compagnie.

« RCM c’est une famille, c’est le fun que ça reste à Saint-Benoît. » — Une citation de Tommy Bolduc, directeur technique pour RCM Modulaire

Les défis du repreneuriat

Pour Marie-Joseé Chabot, directrice Transferts d’entreprise pour Desjardins, le défi est grand lorsque vient le temps de parler de repreneuriat au Québec avec le vieillissement de la population.

On constate que seulement 10 % des entreprises ont un plan de relève concret, écrit avec des démarches d'entreprises, l’impact est important pour le Québec , explique-t-elle, rappelant l’importance de bien se préparer puisque le délai pour un transfert d’entreprise peut prendre entre une à cinq années .

« Présentement au Québec, ce sont 90 000 entreprises qui vont chercher un repreneur au cours des prochaines années. » — Une citation de Marie-Josée Chabot, directrice Transferts d’entreprise pour Desjardins Entreprises

Cédric Bolduc et Tommy Bolduc y pensaient depuis quatre ans à ce repreneuriat. On voulait créer un modèle [où] éventuellement on pourrait intégrer d’autres employés. Essentiellement que RCM reste de propriété québécoise et d’employés , explique Cédric se disant chanceux que Gilbert Trudeau accepte.

L'annonce a été faite aux employés mercredi matin, mais la transaction avec Desjardins Capital et Fondaction devrait être complétée au cours des prochains jours.