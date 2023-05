Craig Conroy est nommé directeur général des Flames

Il a passé les neuf dernières saisons comme assistant du directeur général. Auparavant, il a occupé, pendant trois saisons, un poste d’assistant spécial du directeur général. Il a travaillé sous les ordres de Jay Feaster, de Brian Burke et de Brad Treliving, qu’il remplace maintenant.

Brad Treliving et les Flames avaient décidé, d’un commun accord, de ne pas renouveler leur entente qui venait à échéance cet été.

En plus d’être membre de longue date de l’administration des Flames, Craig Conroy a disputé 507 des 1009 matchs dans la LNH , dans l’uniforme de l’équipe.

Il a inscrit 182 buts et amassé 360 aides pour 542 points en plus d’ajouter 30 points en 81 matchs de séries. Il a joué un rôle important lors des éliminatoires de 2004 quand les Flames se sont inclinés en finale contre Tampa Bay. Il avait alors amassé 17 points en 26 matchs.

Ce sont les Canadiens de Montréal qui l’ont repêché au sixième tour (123e au total) en 1990. Il a passé deux saisons avec l’organisation avant d’être échangé aux Blues de Saint-Louis. Il a joué quatre saisons complètes avec les Blues avant d’être échangé aux Flames après 69 parties à sa cinquième saison avec l’équipe.

De 2001 à 2004, il a passé quatre saisons à Calgary avant de se joindre aux Kings, qui l’ont échangé aux Flames en janvier 2007. Il a terminé sa carrière en jouant 18 matchs lors de la saison 2010-2011. Dès l’annonce de sa retraite, le directeur général de l’époque Jay Feaster l’a nommé assistant spécial au directeur général.

Dave Nonis se joint aux Flames

Les Flames ont aussi annoncé la nomination de Dave Nonis comme vice-président opérations hockey et assistant au directeur général. Il se joint aux Flames après avoir passé plusieurs saisons avec les Canucks, les Maple Leafs et les Ducks.

Dave Nonis a occupé des rôles importants avec les Maple Leafs, les Canucks et les Ducks avant de se joindre aux Flames. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Pendant six saisons, il a travaillé sous Brian Burke avec les Canucks, comme vice-président et directeur des opérations hockey. En 2004, il a remplacé Brian Burke comme directeur général de l’équipe, un poste qu’il a occupé pendant trois saisons.

Après un passage de quelques mois avec les Ducks, où il a occupé un poste de conseiller aux opérations hockey, il a été nommé en décembre 2008 vice-président et directeur des opérations hockey, encore une fois sous les ordres de Brian Burke.

À nouveau, il est appelé à le remplacer et en janvier 2013, il devient le directeur général des Maple Leafs. Congédié en avril 2015, Dave Nonis fait un retour avec les Ducks quelques mois plus tard où on lui offre un poste de recruteur et de consultant au directeur général. Il était sans emploi depuis février 2022.

Plus de détails à venir