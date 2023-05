Le projet d’agrandissement, qui permettra au MAC de doubler ses espaces, a été évoqué pour la première fois en 2014. Mais jusqu’à maintenant, les soumissions reçues par la Société québécoise des infrastructures, qui pilote le projet, sont largement au-delà de ses prévisions budgétaires.

Ainsi, la date de réouverture du musée demeure incertaine. Son directeur général et conservateur en chef, John Zeppetelli, espère de bonnes nouvelles pour 2027, selon ses prévisions les plus optimistes.

Le milieu culturel en attente

Voyant le projet d’agrandissement s’enliser, des spécialistes en art contemporain, comme le critique, artiste et commissaire indépendant Nicolas Mavrikaki, tapent du pied. Ça me scandalise, lance-t-il spontanément. Je suis vraiment très fâché, je suis tanné, je voudrais qu’on m’explique ce qui se passe.

« Ça va nous prendre quoi, 15 ans pour accoucher d’une souris? » — Une citation de Nicolas Mavrikaki, critique, artiste et commissaire indépendant

Maquette du projet de nouveau Musée d'art contemporain de Montréal, vue de la rue Sainte-Catherine. Photo : Saucier+Perrotte Architectes / GLCRM & Associés Architectes

En attendant que les choses bougent, le MAC continue de présenter des expositions, mais celles-ci n’ont rien à voir avec l’ampleur de celles qui avaient cours avant son déménagement. Tout juste avant de quitter la Place des Arts, le musée avait d’ailleurs établi des records de fréquentation.

On a quitté notre énorme musée pour venir opérer dans un lieu beaucoup plus petit, tout le monde le sait, et nous avons très très hâte de réintégrer la Place des Arts , a réagi John Zeppetelli, directeur général et conservateur en chef du MAC.

En attendant [notre retour à la Place des Arts], on fait une programmation que je trouve absolument formidable à Place Ville Marie.

Pas de nouvelles œuvres au MAC

D’ici à ce que le projet d’agrandissement débloque, le MAC est toujours doté d’un budget de plus de 10 millions de dollars par année. La conservation des œuvres et leur entreposage coûtent cher aux musées du monde entier , justifie M. Zeppetelli.

Car même s’il a quitté la Place des Arts pour des locaux plus petits, le MAC doit encore gérer l’entreposage des 8300 œuvres qui font partie de la collection. Le musée a d’ailleurs décidé d’établir un moratoire sur l’achat de nouvelles pièces, ce qui fâche le Regroupement des artistes en art contemporain.

Le Musée d'art contemporain de Montréal prévoit presque doubler ses espaces avec son projet d'agrandissement. Photo : Saucier+Perrotte Architectes / GLCRM & Associés Architectes

On comprend la situation par rapport aux expositions, mais par rapport à l'acquisition de nouvelles œuvres, c'est vraiment quelque chose qu'on espère voir évoluer rapidement, avance la directrice générale du regroupement Camille Cazin. Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui peut être un frein pour le développement de la carrière de certains artistes

Le ministère de la Culture et des Communications a refusé les demandes d'entrevue de Radio-Canada, tout en laissant entendre que des annonces pourraient être faites prochainement.

Pour le moment, rien n’est en chantier à la Place des Arts, et même dans le scénario le plus optimiste, les travaux devraient prendre environ 28 mois, selon John Zappetelli – sans compter les travaux internes pour se préparer à accueillir le public .

D’ici là, au lieu d’être un attrait central du quartier des spectacles, les salles d’exposition à la Place des arts resteront vides, et les portes du Musée d’art contemporain, closes.