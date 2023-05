La SQ demande aux Gaspésiens d’ouvrir l’œil

La Sûreté du Québec sollicite l’aide des riverains qui fréquentent les berges du nord de la Gaspésie ou qui résident à proximité de l'eau.

Paul Alexander Banko, 41 ans, originaire de Montréal, manque à l’appel depuis jeudi. Il serait parti du quai de Notre-Dame-du-Portage, où sa voiture a été retrouvée dimanche.

Les policiers ont besoin de l’aide du public. Les gens, ce sont nos yeux, ce sont nos oreilles, donc c’est important que les gens nous communiquent toute information pertinente.

Le sergent Claude Doiron, de la Sûreté du Québec, explique qu’il n’est pas impossible que l'embarcation de M. Banko se soit renversée et que des objets se soient échoués sur les berges. Nous recherchons un kayak de mer, [mais] ça peut être un objet quelconque, une pagaie, une veste de flottaison , indique le policier.

Le sergent Doiron souligne qu’il n’est pas impossible que quelqu’un ait pu ramasser des objets sans faire de lien avec cette disparition puisqu’il a fallu un certain temps avant le déclenchement de l’enquête.

Le périmètre des recherches est vaste et s’agrandit vers l’est, selon les simulations. Plus le temps avance, plus les ressources vont se déplacer vers l’est de la péninsule gaspésienne , indique le policier.

La Sûreté du Québec a dépêché son équipe de recherche nautique. La Garde côtière canadienne participe aux recherches. Les Forces armées canadiennes ont elles aussi été sollicitées et devraient se joindre aux équipes sur le terrain mardi.