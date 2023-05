Face à la critique, la police de Prince Albert retire une vidéo remerciant son ancien chef

Le Service de police de Prince Albert a retiré de ses réseaux sociaux une vidéo qui remerciait son ancien chef, Jonathan Bergen, pour les services rendus. Ce retrait fait suite à un « harcèlement persistant » de la part de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisation, selon le corps policier.

En raison du harcèlement continu et persistant envers notre chef de police par des membres de notre organisation ou à l'extérieur de celle-ci, une vidéo le remerciant pour ses années de service à notre communauté a été supprimée , explique la police de Prince Albert sur Twitter.

Dans un gazouillis distinct, la porte-parole du Service de police de Prince Albert Charlene Tebbutt explique avoir beaucoup de mal à comprendre le comportement qui se produit au sein de notre organisation.

Elle ajoute que les attaques anonymes sans fondement sont lâches et n'aident pas notre communauté ni ceux que nous sommes censés servir .

La semaine dernière, le chef de police de Prince Albert Jonathan Bergen a annoncé qu'il prenait sa retraite après qu'un rapport eut révélé de la négligence de la part de certains de ses agents dans un dossier de violence conjugale qui a provoqué la mort d'un bébé.

La Commission des plaintes du public qui a rendu son rapport sur le meurtre de Tanner Brass, un nourrisson de 13 mois, en février 2022. Le document souligne que les deux policiers de Prince Albert avaient négligé leur devoir pour sauver le bébé.

Le bambin a été retrouvé mort à son domicile environ cinq heures après que des policiers aient été dépêchés à ce domicile pour une dispute domestique. Les agents sont restés à l'extérieur du domicile pendant 13 minutes. Aucun d'entre eux n'aurait tenté de s'assurer du bien-être du bébé, relate le rapport.

L'ensemble des circonstances démontre une série de manquements cumulés de la part [des agents] alors qu'ils avaient l'obligation légale d'enquêter sur l'appel au 911 , peut-on lire, Il s'agit d'un manquement au devoir [...] qui consiste à ne pas mener une enquête appropriée sur une situation de violence domestique en dépit de la présence d'un enfant vulnérable et sans protection.

Dans son message de démission, M. Bergen a affirmé que de quitter ses fonctions était dans l'intérêt supérieur du corps policier. Il affirmait aussi être incapable d'accepter les responsabilités nécessaires pour rester en poste après la publication de ce rapport.

Il a ajouté qu'il avait toujours été ouvert à la critique et à ce que son travail soit observé à la loupe. Il a aussi déploré ce « niveau d'attaques personnelles agressives et de menaces de mort envers l'équipe de direction et moi-même. »

Avec les informations de La Presse canadienne et de CBC