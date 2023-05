Des délais pour la pose du stérilet mènent à des grossesses non voulues, selon une médecin

Une médecin du Grand Vancouver déplore que les temps d’attente pour la pose d’un stérilet aient fortement augmenté depuis que la Colombie-Britannique fournit gratuitement ce type de contraceptif . Elle craint que les délais pour obtenir un rendez-vous mènent à une augmentation du nombre de grossesses non désirées.

La Dre Renee Hall affirme que depuis le 1er avril, le délai pour obtenir un rendez-vous à la clinique de Vancouver Willow, dont elle est codirectrice, est passé de deux semaines à deux mois. Elle ajoute que d'autres cliniques de la Colombie-Britannique lui ont fait part de temps d'attente similaires.

De plus en plus de patientes se tournent vers les cliniques pour femmes pour ce genre de services et la demande a augmenté depuis avril, explique celle qui est aussi directrice médicale des services pour femmes à l'Hôpital général de Kelowna.

« Je suis très heureuse que la contraception soit gratuite. Mais pour améliorer l'accès, il ne suffit pas de mettre un stérilet gratuit dans une boîte, il faut aussi le sortir de la boîte et l'introduire dans l'utérus des femmes. » — Une citation de Dre Renee Hall, codirectrice de la clinique Willow et directrice médicale des services pour femmes à l'Hôpital général de Kelowna

La Dre Hall raconte avoir vu des patientes se présenter pour la pose d'un stérilet et découvrir qu'elles étaient enceintes. D’autres patientes sont à la recherche de services d'avortement, selon elle, après être tombées enceintes alors qu'elles étaient sur une liste d'attente.

Nous craignons que cela ne se produise de plus en plus souvent à mesure que nos listes d'attente s'allongent pour la pose de stérilets dans toute la province , dit-elle.

Selon elle, un rendez-vous pour la pose d'un stérilet dure généralement entre cinq et trente minutes.

Elle estime que davantage de fonds sont nécessaires pour les services de santé des femmes et les soins contraceptifs, et que davantage de médecins doivent être formés pour fournir ce service.

Dans une déclaration, le ministère de la Santé affirme être conscient du problème de l’augmentation de la demande pour la pose de stérilets.

Nous discutons activement avec [les associations] Doctors of BC et BC Family Doctors pour travailler ensemble à une solution , a-t-il indiqué, ajoutant qu'il se concentre sur la formation, le recrutement et le maintien en poste des travailleurs de la santé.

Depuis le 1er avril, plusieurs méthodes de contraception sous ordonnance, dont le stérilet, sont couvertes par l’assurance maladie en Colombie-Britannique. Elles comprennent les contraceptifs hormonaux et oraux, les injections et les dispositifs intra-utérins, comme le stérilet, ainsi que la pilule du lendemain.

D'après les informations de l'émission On The Coast