L’immigration temporaire, une solution permanente?

Devenu un symbole de l’explosion du nombre d’immigrants temporaires au Québec, le petit village de Saint-Damien-de-Buckland, dans la région de Chaudières-Appalaches, ne peut plus s'en passer. Il veut non seulement continuer d'en accueillir, mais les travailleurs étrangers sont encouragés à s'y établir de façon permanente, pourvu que les seuils fixés par le gouvernement Legault le permettent.

En plein cœur de la municipalité se dresse un énorme édifice de briques, orné d’un toit en tôle et d’un clocher. La maison mère de la Congrégation des sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours, construite en 1900, fait partie de l’histoire et de l’identité de Saint-Damien-de-Buckland.

La Congrégation des sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours a habité cette maison mère, à Saint-Damien-de-Buckland, durant plus de 120 ans. Photo : Radio-Canada

Elle a toutefois été abandonnée l’été dernier.

La congrégation, qui comptait toujours une centaine de religieuses, a pris le chemin d’une résidence pour aînés de Québec, laissant derrière elle un grand vide.

On ne voulait surtout pas que ce bâtiment-là, qui se trouve au cœur du village, soit laissé à l'abandon , explique le maire, Sébastien Bourget.

Depuis juillet 2022, ce sont des travailleurs étrangers qui y habitent.

Les entreprises du coin, dont le fabricant de plastique IPL, se tournent de plus en plus vers l’immigration temporaire pour combler leurs besoins de main-d’œuvre. Des dizaines de personnes issues du Guatemala, du Mexique, du Bénin, de la République démocratique du Congo et d’autres pays sont ainsi venus s’établir dans la région ces dernières années, un phénomène qui prend de l’ampleur.

On a 75 chambres disponibles et on souhaite toutes les combler , dit Marco Robidoux, directeur général de Résidence HANA (Hébergement Accueil Nouveaux Arrivants), l’organisme qui a réaménagé le bâtiment religieux. On est convaincus qu'on va les combler. Il y a des besoins dans la région.

Le maire de Saint-Damien-de-Buckland, Sébastien Bourget, s'était donné pour mission de donner une seconde vie à la maison mère des sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Photo : Radio-Canada

Ce qu’il faut comprendre, c'est qu'avec le départ de la congrégation en juin dernier, tout d'un coup, la municipalité de Saint-Damien a perdu 6 % de sa population , souligne le maire. C'est sûr que, pour nous, de voir des travailleurs étrangers arriver sur notre territoire et surtout y résider, ça vient un peu compenser cette perte-là.

Il observe que la plupart d’entre eux souhaitent faire venir leur famille et s’installer ici pour de bon, ce dont il se réjouit. On vient mettre des élèves dans nos écoles, tant primaires que secondaires, on les voit dans nos CPE également , dit-il.

« Je pense que la vitalité de Saint-Damien va passer par l'accueil de cette clientèle-là. » — Une citation de Sébastien Bourget, maire de Saint-Damien-de-Buckland

L’importance d’apprendre le français

Dilnia Magalie Zepeda fait partie de la première cohorte de travailleurs étrangers reçus dans la petite municipalité. Elle est arrivée en 2019 après avoir été embauchée par IPL, où elle travaille toujours.

C’était très difficile, très compliqué, parce que je pouvais seulement parler en espagnol , raconte-t-elle, en français.

Dilnia Magalie Zepeda, originaire du Guatemala, souhaite faire venir ses cinq enfants, âgés de 7 à 20 ans, au Québec. Photo : Radio-Canada

Depuis quatre ans, elle tâche d’apprendre la langue pour communiquer avec ses collègues, pour faciliter son intégration dans la communauté, mais aussi parce qu’elle aimerait bien obtenir sa résidence permanente.

J’ai cinq enfants qui sont restés au Guatemala , explique Magalie. J’ai demandé si c’est possible qu’ils viennent ici. On m’a dit que c’est possible, mais je dois plus parler en français.

À l’heure actuelle, les immigrants temporaires comme elle ne sont soumis à aucune exigence en matière de connaissance du français à leur arrivée.

Des travailleurs de l'entreprise IPL suivent des cours de francisation, une fois par semaine, donnés par l'organisme Alpha Bellechasse. Photo : Radio-Canada

Ils n’ont pas non plus d’obligation de suivre des cours de francisation, mais ceux qui souhaitent obtenir la résidence permanente doivent réussir un examen de français, qui comprend des évaluations orales et écrites, pour mettre la main sur le Certificat de sélection du Québec (CSQ).

C’est l’objectif de Magalie, qui renouvelle son permis de travail depuis quatre ans. Elle n’est retournée voir ses enfants que durant quelques semaines au cours de cette période, entre autres en raison de la pandémie.

Les temporaires et les seuils d’immigration

Durant la dernière campagne électorale, la Coalition avenir Québec (CAQ) de François Legault s’est engagée à fixer à 50 000 le nombre d’immigrants permanents qui pourront s’installer au Québec annuellement.

Cette cible ne comprend pas les résidents non permanents déjà établis dans la province. On en comptait pas moins de 346 000 au 1er janvier 2023, selon Statistique Canada.

Parmi eux, le nombre de travailleurs temporaires a plus que doublé depuis 2016, passant de 47 065 à 108 410.

Impossible de savoir combien d’entre eux veulent rester au Québec.

Toutefois, entre 2018 et 2022, environ 40 % des résidences permanentes au Québec ont été accordées à des immigrants qui détenaient un permis temporaire, selon les données du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.

Malgré tout, le gouvernement refuse d’aborder la question de l'immigration temporaire durant la consultation pluriannuelle qui se tiendra cet automne, et qui doit définir les orientations du Québec en matière d'immigration entre 2024 et 2027. Cela fera partie des éléments de contexte , s’est contentée de dire la ministre Christine Fréchette.

D’ici là, de plus en plus d'entreprises et de communautés comptent sur leur présence.

Marco Robidoux est directeur de Résidence HANA, un organisme né il y a quatre ans pour répondre aux besoins liés à l'arrivée de travailleurs étrangers. Photo : Radio-Canada

On souhaite être ici longtemps , assure Marco Robidoux, de la Résidence HANA.

Dans un moyen et long terme, sur 10 ans, on croit qu’il y aura toujours des travailleurs étrangers dans notre région , dit-il. Les emplois chez IPL, dans les usines comme ça, nos jeunes Québécois se tournent moins vers ces emplois-là pour des carrières, donc ces entreprises-là vont toujours avoir besoin de main-d'œuvre, de travailleurs étrangers.

À Saint-Damien-de-Buckland, ils font battre le cœur du village.