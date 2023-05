Les évacués de Kashechewan à Timmins rentrent chez eux

La ville de Timmins met ainsi fin à l'état d'urgence qui avait été déclaré le 14 avril.

La ville indique que sa capacité à réagir rapidement et efficacement pour aider les personnes évacuées a été possible grâce à son étroite collaboration avec l'équipe Stronger Together, composée de responsables locaux et de Premières Nations, peut-on lire dans le communiqué.

Grâce aux efforts de mobilisation de Stronger Together, nous avons pu fournir aux personnes évacuées un certain nombre de services et de soutiens sociaux , déclare le chef des pompiers et coordinateur de la gestion des urgences, Berny Stansa.

« C'est une période d'urgence et il faut la réponse coordonnée d'une communauté pour y parvenir. Nous sommes heureux que nos invités de Kashechewan puissent maintenant rentrer chez eux. » — Une citation de Berny Stansa, chef des pompiers et coordinateur de la gestion des urgences.