Trois jeunes électeurs parlent du pouvoir de voter pour la première fois

Ces derniers, rencontrés à Calgary, suivent la campagne électorale et entendent faire un choix éclairé respectueux de leurs attentes des principaux partis politiques en course : le Nouveau Parti démocratique (NPD) et le Parti conservateur uni (PCU).

Voici les propos de Peace Angheche, Kael Robichaud et Arudra Singh.

Arudra Singh

La question la plus importante pour moi est probablement celle des soins de santé. Les deux partis en parlent en ce moment. Est-ce que ce sera gratuit? Est-ce que ce ne sera pas gratuit?

J'aimerais que la personne qui gagne l'élection ait une meilleure perception de notre communauté et vienne dans les lieux publics et les centres communautaires, de façon à devenir presque une amie pour nous.

Arudra Singh affirme qu'il se sent assez responsable pour voter. Photo : Radio-Canada / Kelsea Arnett

Je veux les entendre parler davantage de ce que nous voulons. Qu’ils viennent dans ces lieux interroger peut-être 10 ou 15 personnes et leur demander ce qu'elles veulent vraiment. Les gens sont parfois timides et ont l'impression que ces candidats sont trop au-dessus d'eux et ils n'ont pas envie de parler. Ils ont l'impression que personne ne se soucie de leur voix.

En ce qui concerne le vote, c'est une grande responsabilité. Beaucoup de gens, comme mes camarades de classe et mes amis, ont eu 18 ans et je leur ai demandé : Allez-vous voter? Ils me répondent : Non, je ne vais pas voter.

C'est leur choix, évidemment. Mais j'ai l'impression qu'ils ont une responsabilité, leur mot à dire sur le gouvernement et sur la façon dont les choses vont se passer. Il faudrait donc en profiter. Il suffit de faire un peu de recherche et peut-être de trouver un sujet qui intrigue. J'encourage tout le monde, en particulier les électeurs qui votent pour la première fois, à faire une recherche rapide sur Google et à voter.

Peace Angheche

Qu'est-ce qui m'importe le plus? Principalement de voir plus de choses basées sur la communauté, comme des espaces d'apprentissage pour les enfants et les adolescents. Comme je peux le voir dans mon école, les jeunes vivent des moments très difficiles. Nous avons besoin d'endroits où nous pouvons aller et avoir plus de liberté pour apprendre des choses et nous amuser aussi.

Peace Angheche se réjouit de voir son vote compter pour sa première élection. Photo : Radio-Canada / Kelsea Arnett

Je veux que les politiciens soient très authentiques dans leurs propos, rien de faux, qu'ils essaient d'apporter une bonne expertise dans la société. D'autant plus que c'est ici que je vis. C'est ici que j'ai grandi, c'est ici que je suis depuis longtemps, depuis 10 ans. Je veux que l'avenir soit plus radieux, pas seulement pour moi, mais pour tous les autres enfants.

Voter, c'est difficile. Avant, c'était quelque chose que mes parents faisaient, mais maintenant je dois prendre en considération ce qui est bon pour moi, ce que je veux voir dans le gouvernement et ce que je veux voir dans ma communauté. C'est passionnant de pouvoir utiliser mon vote.

Kael Robichaud

C'est très excitant, surtout que je viens d'avoir 18 ans il y a quelques semaines. Maintenant, je peux faire entendre ma voix aux côtés de celle de ma mère ou d'un voisin. C'est très stimulant et c'est une grande source d'inspiration.

J'espère que d'autres personnes se sentiront inspirées pour utiliser leur propre voix, car j'ai l'impression que c'est quelque chose qui nous manque ici. Beaucoup de gens ont peur de montrer leurs vraies opinions.

Kael Robichaud, qui vote pour la première fois, trouve génial que sa voix compte désormais tout autant que celles de sa mère et de son voisin. Photo : Radio-Canada / Lily Dupuis

J'aimerais entendre les partis parler de l'amélioration des systèmes scolaires ou d'un changement du système de vote, car j'ai l'impression qu'il n'a pas été le meilleur compte tenu de nos décisions électorales antérieures.

J'espère qu'il y aura beaucoup plus de soutien pour les enfants ayant des besoins spéciaux. Pas seulement les enfants, mais aussi les jeunes adultes et toutes les personnes atteintes de troubles du spectre autistique (TSA) afin qu'ils bénéficient d'un soutien, que ce soit sur le plan financier, de la santé mentale ou d'une aide à l'enseignement pour être à leurs côtés.

Il y a quelques années, le financement complet a été supprimé pour des programmes auxquels j'aurais été admissible autrement, mais parce que je ne suis pas un TSA typique, je ne suis pas admissible au programme.

Avec les informations de Kelsea Arnett