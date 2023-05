Séparation mutuelle entre les Olympiques de Gatineau et Louis Robitaille

Une semaine après avoir confirmé le maintien de Louis Robitaille à la barre des Olympiques de Gatineau, l’organisation a annoncé, mardi midi, une séparation mutuelle avec celui qui aura occupé les postes d’entraîneur-chef et directeur général pendant trois saisons.

À la suite de discussions, les deux parties ont décidé qu’il était temps de passer à autre chose , a indiqué l’équipe, par voie de communiqué. Elle a aussi précisé que le sort des trois entraîneurs adjoints, Darren Rumble, Jean-Philippe Charbonneau et Luc Therrien demeure inchangé jusqu’à nouvel ordre .

Louis Robitaille ne va donc pas honorer la dernière année de son contrat de quatre ans, signé en bonne et due forme lors de son embauche en 2020.

Malgré l'élimination en demi-finale, les Olympiques ont connu une bonne saison sur la patinoire et aux guichets. (Photo d'archives) Photo : Dominic Charette Photographe

Les Olympiques ont indiqué que dorénavant, ce seront deux personnes qui vont se partager les tâches de directeur général et d’entraîneur-chef. D’ailleurs, le processus est enclenché , a ajouté l’organisation qui fera le point, mercredi matin, dans le cadre d’une conférence de presse.

En attendant, c’est l’adjoint du directeur général, Jean-François Fortin, qui occupera la fonction de directeur général par intérim. Il est mandaté pour préparer l’équipe en vue du repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) qui aura lieu le 10 juin, à Sherbrooke.

À ce moment, on pourra en savoir davantage sur les plans de l’organisation, à savoir si elle envisage une reconstruction, c’est-à-dire en échangeant ses meilleurs éléments pour des espoirs et des choix au repêchage, ou non.

Louis Robitaille a félicité Patrick Roy après la victoire des Remparts en quatre matchs. (Photo d'archives) Photo : Dominic Charette / Olympiques de Gatineau

Après l’élimination des Olympiques face aux Remparts de Québec, finalement champions du trophée Gilles-Courteau, les actionnaires avaient pris le temps de se réunir afin de statuer sur l’avenir de Louis Robitaille.

Lors du bilan de l’équipe, qui a eu lieu le 16 mai, l’homme de hockey de 41 ans avait admis que les semaines précédentes avaient été difficiles pour lui et sa famille en raison du bruit extérieur et de l’insécurité liée à sa profession.