Au lendemain de la victoire de l’équipe en finale de la LHJMQ, Jacques Tanguay s’est montré plutôt évasif en entrevue à l’émission C’est encore mieux l’après-midi lorsque questionné à savoir s’il était là pour rester .

La même chose pour moi, je vieillis également. On a bâti ça en équipe et on va continuer, dans le futur, à être des grands, grands amis, mais le temps avance et il y a des jeunes qui vont prendre la relève dans le futur , a mentionné celui qui est à l’origine de la renaissance des Remparts en 1997 en compagnie de Patrick Roy et Michel Cadrin.

On ne rajeunit pas, moi-même et Patrick non plus. Ça fait 26 ans qu’on est à la tête des Remparts. Donc, un jour, il y a une relève qu’on est en train de bâtir qui va prendre la place.

Pour le moment, pas question de procéder à quelconque annonce à savoir s’il serait porté à imiter son acolyte de longue date Patrick Roy.

Patrick Roy a mis la main sur son premier trophée Gilles-Courteau. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

Je ne vous ai rien annoncé, je vous dis juste que ça fait 26 ans donc il en reste certainement moins à faire qu’il en restait , ajoute-t-il.

Quant à son partenaire de la première heure avec les Remparts, il prédit que de bien d’autres choses vont l’attendre dans le futur .

Il a donné tellement depuis le début de sa carrière, surtout depuis qu’il a arrêté de jouer au hockey. Il a donné tellement aux Remparts et à l’organisation. Il est avec moi depuis 26 ans, il a quitté pour la Ligue nationale pendant quelques années, mais lorsqu’il est revenu, il nous a permis d’aller chercher ce championnat-là, un premier championnat depuis 47 ans et je pense que c’est ça que la population a apprécié beaucoup.

Simon Gagné (au centre) est pressenti pour être le successeur de Patrick Roy à la barre des Remparts. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

L’implication de Jacques Tanguay dans le hockey junior a pris son envol lors de la saison 1996-1997 lorsqu’aux côtés de Patrick Roy et Michel Cardin, il se porte acquéreur des Harfangs de Beauport, formation dont l’avenir était menacé.

Quelques mois plus tard, ils font revivre les Remparts de Québec, une renaissance après 12 ans d’absence.

En 2014, les Remparts sont vendus au Groupe Sports et divertissement de Québecor Média, mais Jacques Tanguay est demeuré actionnaire de la corporation des Remparts de Québec et président de l'équipe.