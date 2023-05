Terre-Neuve-et-Labrador a maintenant des archives de sa communauté LGBTQ+

L’organisation Initiative de recherche queer de Terre-Neuve présente une collection de documents et de photographies sur l’histoire méconnue de la communauté LGBTQ+ de la province.

J’en ai eu l’idée parce que notre province était la seule au Canada qui n’avait pas d’archives queers , affirme la directrice de cette organisation, Sarah Worthman.

J’ai pensé qu’il était très important de faire tout ce que je pouvais pour cela étant donné la grande diversité de l’histoire et de la culture queer dans cette province , ajoute-t-elle.

L’organisation a atteint son but cette semaine. Ce fonds d’archives va s’élargir au fur et à mesure que les bénévoles vont rassembler d’autres documents et que le public en donnera.

Ces archives sont publiques et il n’est pas nécessaire de détenir un diplôme en histoire pour les consulter, indique Mme Worthman.

Des documents notables

La collection comprend notamment des articles de la publication queer The Body Politic de 1971 à 1987, ainsi que des photographies du tournage de la télésérie CODCO et des photographies inédites de l’acteur terre-neuvien Tommy Sexton.

Les acteurs Tommy Sexton et Greg Malone durant le tournage de la télésérie CODCO. Cette photographie prise en 1987 fait maintenant partie des archives de l’Initiative de recherche queer de Terre-Neuve. Photo : Archives de l'Université Memorial

Sarah Worthman souligne qu’un document intitulé The 2SLGBTQIA+ Purge in Newfoundland and Labrador décrit l’expulsion de neuf femmes des Forces armées canadiennes parce qu’elles étaient mêlées à un mariage entre deux personnes de même sexe à Argentia en 1977.

Conserver cette collection est une tâche ardue, mais utile, selon Mme Worthman.

« Il est très important d’avoir accès à ces archives parce que c’est une source de fierté pour la communauté. » — Une citation de Sarah Worthman, directrice de l'Initiative de recherche queer de Terre-Neuve

Son organisation compte maintenant un conseil d’administration complet et des dizaines de bénévoles. Le groupe travaille sur d’autres projets d’étude, dont un sur l’histoire queer des Inuits du Labrador.

Sarah Worthman dit être fière du travail accompli par son équipe jusqu’à présent et elle rappelle les difficultés auxquelles se heurtent les membres de la communauté LGBTQ+ de nos jours.

Le Canada fait face à une vague de haine anti-LGBTQ+. Alors il importe que les gens se renseignent sur notre communauté parce qu’il est plus difficile d’haïr quelqu’un que l’on connaît qu’une personne qu’on ne connaît pas , conclut Sarah Worthman.