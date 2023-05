Le programme d’aide aux victimes de refoulements d’égout à Gatineau peine à attirer

Après les pluies diluviennes de 2017 et 2018, la Ville a consacré une enveloppe de plus de six millions de dollars pour aider les citoyens à mieux se protéger contre les refoulements et les infiltrations d’eau.

Ce programme constitue également une opportunité pour la Ville d’optimiser le volume de traitement d’eau propre , a fait valoir Rita Chahine, directrice du Service des infrastructures et des projets pour la Municipalité, en comité plénier mardi.

Les propriétaires branchés à un réseau pseudo-domestique sont admissibles au programme jusqu’au 31 décembre 2025.

Concrètement, la Ville s’engage à rembourser 50 % de la facture pour les travaux de drains de fondation effectués, pour un montant maximal de 4000 dollars.

La Ville estime que ce sont plus de 1300 foyers qui pourraient être admissibles.

Peu d’engouement

Mais après plus de 14 mois d’existence, le programme ne semble pas séduire les Gatinois.

Il y a eu uniquement deux demandes à ce jour de remboursement pour des travaux effectués. Donc, on parle d’un remboursement réel de 8000 dollars, puis des honoraires professionnels à la hauteur de 35 000 dollars , a expliqué Mme Chahine.

La Ville attribue cet échec, entre autres, au fait que le remboursement proposé n’est pas assez élevé.

Toujours selon la Municipalité, plus de 700 personnes n’ont pas subi d'infiltration ou de refoulement d’eau. Par conséquent, ils ne sont pas motivés à effectuer ces travaux.

L’administration a recommandé aux élus d’opter pour un statu quo amélioré qui voudrait dire que la Ville pourrait maintenir le programme tout en communiquant mieux avec des citoyens ciblés .

[Ça veut dire ] mandater le Service des infrastructures et des projets, avec le soutien du Service des communications à préparer une campagne de communication pour relancer les citoyens ciblés initialement par ce programme , a surenchéri Mme Chahine.

Refaire un travail de fond

Mais les élus n’ont pas voulu se prononcer sur la recommandation, mardi matin.

Le conseiller municipal du district du Versant, Daniel Champagne, a suggéré à l’administration de sonder les citoyens afin de comprendre la raison de leur réticence.

Personnellement, je pense qu'il faut se questionner. Avant de tenter de faire une modification sur un programme, il faudrait savoir pourquoi le programme ne fonctionne pas. Et, la meilleure façon de le savoir, c'est probablement de faire des appels et de savoir : quelles sont les raisons pour lesquelles vous n’avez pas adhéré?

La proposition de l’élu a fait l’unanimité au sein de la table.

Pour la mairesse de Gatineau, France Bélisle, il faut faire l'autopsie du programme.

Pour l’instant, on est en train de spéculer sur qu’est-ce qui fait que le programme a fonctionné ou non. Moi, je propose qu'on fasse dans l’ordre. Allez sonder, puis revenir [en comité plénier]. Et peut-être qu’on va revenir avec de nouvelles options , a-t-elle commenté.

La Ville reviendra dans les prochains mois avec les résultats du sondage, a-t-on indiqué.