Shutterstock met la main sur Giphy pour 71,5 M$

Shutterstock s'attend à ce que la transaction soit conclue le mois prochain, déclarant que Giphy ajouterait des revenus minimes cette année et qu'elle s'efforcerait d'augmenter ses recettes à partir de 2024.

« Il s'agit d'une nouvelle étape passionnante dans le parcours de Shutterstock en tant que plateforme créative. » — Une citation de Paul Hennessy, PDG de Shutterstock

Giphy se targue d'être la plus grande banque mondiale d'images animées, communément appelées GIF, et d'autocollants en ligne utilisés sur des plateformes telles que Facebook, Instagram, TikTok et Microsoft Teams.

Son contenu, qui comprend également des soumissions officielles d'entreprises médiatiques telles que Disney et Netflix, recueille 15 milliards d'impressions quotidiennes.

L'accord avec Giphy permettra d'accéder à environ 1,7 milliard d'utilisatrices et d’utilisateurs au quotidien, selon Shutterstock.

Une régulation britannique sévère

Le CMA avait ordonné à Meta en 2021 de vendre Giphy, craignant qu'elle n'empêche ou ne limite l'accès aux GIF à la concurrence, par exemple à Snapchat et à Twitter.

Meta aurait payé près de 400 millions de dollars américains (540 millions de dollars canadiens) pour Giphy, basé à New York, en 2020. Un an plus tard, l'accord a été contesté par le CMA, qui a été le premier régulateur à contraindre un géant américain à vendre une société déjà acquise.

Depuis que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, en 2020, le CMA s'est révélé être l'un des organismes de régulation de la concurrence les plus sévères à l'égard des grandes entreprises technologiques.

L’organisme a ainsi bloqué en avril le rachat à 69 milliards de dollars américains (93 milliards de dollars canadiens) d'Activision-Blizzard par Microsoft, craignant qu'il ne tue la concurrence sur le marché en plein essor des jeux vidéo en nuage (cloud gaming).