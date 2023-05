Les dépenses du gouvernement de l’Alberta, si le Parti conservateur uni (PCU) est réélu, seront légèrement plus élevées que prévues en février par le parti, mais les surplus projetés le seront aussi dans les quatre prochaines années, démontre la plateforme de la formation politique dévoilée jeudi.

Elle prévoit des dépenses similaires à celles du Nouveau Parti démocratique de l’Alberta.

Le PCU promet des surplus budgétaires de 2,37 milliards de dollars en moyenne par année sur quatre ans. Ce surplus inclut un fond de contingence de 1,5 milliard de dollars par année.

Dépenses principales

Selon Trevor Tombe, professeur d’économie à l’Université de Calgary, la plateforme du parti ne montre pas vraiment de nouvelles dépenses : La surprise du PCU c'est d'avoir lancé des initiatives de dépenses en février plutôt que pendant la campagne électorale.

Les dépenses principales incluent les baisses d’impôts, la construction du nouveau centre de divertissement de Calgary et des montants pour la lutte contre les dépendances.

Le PCU prévoit que la création d’un nouveau taux d’imposition de 8 % pour les premiers 60 000 $ de revenu par année pour les particuliers leur coûtera 899 millions de dollars par année en moyenne. La réduction de la taxe sur les carburants leur coûtera 430 millions de dollars la première année.

Le budget du PCU prévoit également 110 millions de dollars par année pendant trois ans pour la construction du nouveau centre de divertissement de Calgary qui inclut le nouvel aréna des Flames.

En ce qui a trait à la lutte pour vaincre les dépendances, le parti calcule 358 millions de dollars sur quatre ans. Cela inclut notamment 275 millions de dollars pour la construction et les frais de fonctionnement de cinq nouveaux centres de bien-être, en plus de 30 millions de dollars pour la création de 75 lits sur la Nation Siksika.

Par ailleurs, 7 millions de dollars dans les deux premières années sont prévus pour une loi sur le traitement involontaire des toxicomanes, appelée Loi sur l’intervention compassionnelle , 30 millions de dollars pour les frais d’exploitation liés aux Nations Tsuut'ina et Siksika et 4 millions de dollars pour des services de soutien en santé mentale par année pendant quatre ans, pour un total de 16 millions.

Le budget du PCU inclut aussi des dépenses pour la sécurité publique (51 M$), la santé des femmes et des enfants (56 M$), l’attraction et la rétention de travailleurs qualifiés (89 M$) et des rabais de 25 % sur certains services pour les personnes âgées (70,5 M$) pour un total de 266,5 millions de dollars sur quatre ans.

Environ 100 millions de dollars de dépenses par année ne sont pas encore annoncés.

Très petites différences avec le NPD

Trevor Tombe note que le budget présenté par le PCU a seulement de très petites différences avec celui présenté par le NPD de l’Alberta.

Les deux prévoient à peu près le même montant, le NPD dépensant un peu plus, mais compensant par des changements fiscaux qui rapporteront des recettes , souligne-t-il.