Wes Anderson débarque à Cannes avec Asteroid City 

Deux habitués de la Croisette en quête de leur première Palme d'or, Wes Anderson et Marco Bellocchio, entrent en compétition mardi à Cannes, où un homme a par ailleurs été victime d'un arrêt cardiaque après l’explosion d’une bombe agricole survenue pendant une manifestation.

Loin du tapis rouge, un rassemblement contre la réforme des retraites en France s'est tenu en fin de matinée à la gare de Cannes, à l'appel de la Confédération générale du travail (CGT), un syndicat comptant plus de 600 000 membres.

L'explosion très bruyante d'une bombe agricole a provoqué un arrêt cardiaque chez un passant, d'après ce que rapporte un journaliste de l'Agence France-Presse. Cet homme âgé, dans un état grave , a ensuite été pris en charge par les pompiers, selon les explications d'une source policière.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Une distribution grandiose pour le nouveau Wes Anderson

Du côté de la compétition officielle, Wes Anderson, le réalisateur de The Grand Budapest Hotel (2014) ou À bord du Darjeeling Limited (The Darjeeling Limited, 2007), fait son retour avec Asteroid City et une nouvelle distribution tout étoile.

Cette dernière est constituée de fidèles comme Tilda Swinton et Jeff Goldblum ainsi que de nouveaux visages comme Margot Robbie, Tom Hanks et Scarlett Johansson (dans le rôle d'une actrice célèbre paumée en plein désert).

De retour en compétition deux ans après The French Dispatch, qui se déroulait dans une France de carte postale, le Texan situe cette fois son action dans une ville américaine fictive en plein désert, rassemblant parents, étudiants et étudiantes pour des compétitions savantes.

Steve Carell, Aristou Meehan et Liv Schreiber dans une scène du film «Asteroid City» Photo : Focus Features

À cette occasion, des événements inattendus se produisent et bouleversent le monde, d'après la bande-annonce du film, qui prendra l’affiche le 23 juin en Amérique du Nord.

Débarqué pour la première fois à Cannes avec Moonrise Kingdom en 2012, Wes Anderson, connu pour son style ironique, offre un cinéma immédiatement reconnaissable avec une palette visuelle rétro et un goût de la symétrie, souvent imité sur Instagram.

Il reste à voir s'il parviendra à se renouveler et à séduire le jury présidé par Ruben Östlund, qui a déjà vu plus de la moitié des 21 œuvres en lice pour la Palme d'or.

La consécration à 83 ans pour Marco Bellocchio?

Un autre candidat à la distinction suprême présentera son nouveau film mardi. Il s’agit de l'Italien Marco Bellocchio, 83 ans, grand habitué de Cannes à qui on a remis en 2021 une Palme d'or d'honneur.

L'auteur de films dénonçant la religion ou l'armée y dévoilera L'enlèvement, basé sur l'histoire vraie d'Edgardo Mortara, un enfant juif converti de force. L’intrigue a pour cadre le quartier juif de Bologne où, en 1858, les soldats du pape font irruption chez la famille Mortara pour y prendre leur fils de 7 ans et lui donner une éducation catholique.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Bellocchio connaîtra-t-il enfin la consécration alors que le cinéma italien n'a pas été couronné depuis plus de 20 ans? Le trophée tant convoité lui a en effet toujours échappé malgré ses huit sélections depuis Le saut dans le vide (en 1980) jusqu'à Traître (en 2019).

L'Italie aura deux autres chances de remporter la Palme avec Nanni Moretti (sacré en 2001 pour La chambre du fils), qui revient mercredi avec Vers un avenir radieux, ainsi qu’avec Alice Rohrwacher, qui suit un jeune archéologue mêlé à un groupe de pilleurs de tombes dans l'Italie des années 80 dans La chimère, projeté en compétition officielle vendredi.