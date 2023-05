Un premier important locataire au centre de données QScale à Lévis

Le centre de traitement de données de l’entreprise QScale annonce avoir conclu une entente avec un premier locataire principal, la multinationale Hewlett Packard Enterprise (HPE). « C’est vraiment comme si on avait été choisi par les meilleurs », se réjouit Martin Bouchard, président et chef de la direction de QScale.

L’entreprise occupera la majorité des infrastructures de calcul haute performance de la phase 1 du campus Q01 de Saint-Nicolas. Elle s’en servira notamment pour entraîner des modèles d’intelligence artificielle. On a d’autres clients, mais c’est un peu comme notre Ikea dans notre centre d’achat , compare le président.

Martin Bouchard a cofondé QScale en 2018. Photo : Radio-Canada

Ce ne sont pas des noms aussi connus du grand public que Google et Amazon, mais dans notre secteur, ce sont vraiment les numéros 1 , poursuit Martin Bouchard. HPE est le fruit de la division de HP en 2014. La multinationale offre des services de stockage, de calculs et différents logiciels aux entreprises. L’autre fraction, encore simplement appelée HP, a conservé le volet de l’informatique personnelle et des imprimantes.

QScale partage notre vision de créer des centres de traitement informatique durables qui fournissent la capacité élevée requise pour les applications à grande échelle , indique dans un communiqué, Nicola Dubé, chef architecte en calcul haute performance et intelligence artificielle chez HPE.

Une première étape

Le projet Q01 de Saint-Nicolas se déclinera en huit phases totalisant des investissements totaux de plus de 1,05 milliard de dollars. Il doit permettre de créer 200 emplois spécialisés.

Le plan architectural du campus de QScale de Lévis, près de Québec. Photo : Gracieuseté/QScale

QScale propose à terme un centre alimenté par 142 mégawatts d'énergie renouvelable et elle veut aussi réutiliser la chaleur générée par ses superordinateurs pour chauffer les bâtiments environnants.