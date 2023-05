Ingérence étrangère : pas d’enquête publique, tranche le rapporteur spécial

Le rapporteur spécial nommé par Justin Trudeau pour faire la lumière sur les allégations d’ingérence de la Chine dans les affaires canadiennes, David Johnston, ne recommande pas la tenue d’une enquête publique et indépendante.

La tenue d’une enquête publique susciterait des attentes auxquelles on ne pourrait pas répondre , estime David Johnston, dans son rapport préliminaire de 65 pages rendu public mardi matin.

Selon lui, une telle enquête aurait aussi le potentiel de dévoiler des informations secrètes et de mettre en danger certaines sources. L'exclusion d'une enquête publique et indépendante peut paraître dommage , a-t-il indiqué, mais c’est nécessaire pour protéger la sécurité nationale et les sources sur lesquelles comptent nos organismes de renseignement, ainsi que pour tenir nos obligations envers nos partenaires du Groupe des cinq .

Des adversaires étrangers pourraient facilement y discerner des sources et des méthodes, ce qui pourrait mettre en danger la population , a-t-il ajouté.

Après avoir consulté une série de documents ultra-secrets, le rapporteur spécial en arrive notamment à la conclusion que : Le gouvernement n’a pas ignoré délibérément des renseignements sur l’ingérence étrangère ou pris des décisions fondées sur des considérations partisanes;

Certains reportages médiatiques sur l’ingérence étrangère étaient parfois faux, incomplets ou ont mené à des « malentendus » et des « spéculations »;

Il existe des failles au sein du gouvernement sur le partage efficace de renseignement;

La partisanerie, de la part de tous les partis, nuit à la lutte contre l’ingérence étrangère et au débat entourant celle-ci.

David Johnston admet par ailleurs qu’au moment de sa nomination comme rapporteur spécial, il était en faveur de la tenue d’une enquête publique sur l'ingérence étrangère dans les affaires canadiennes. Or, au fil de son travail dans ce dossier, son opinion a changé.

Plus de détails à venir.

Avec les informations de Christian Noël