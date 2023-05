Les ambulanciers paramédicaux en grève dans Chatham-Kent

Les ambulanciers paramédicaux de Chatham-Kent sont en grève, mais leur employeur affirme que le niveau des services restera le même et qu'il n'y aura aucune répercussion sur le système d'intervention 911 de la municipalité.

Les Services médicaux d'urgence (SMU) de Chatham-Kent font partie de Medavie Health Services.

Les ambulanciers paramédicaux ont voté en faveur d'une grève lors d'une réunion des membres en avril, indique Caitlin Ferguson, directrice des communications de Medavie Health Services, dans une déclaration.

Nous voulons que notre communauté sache que la sécurité et l'accès à des soins de haute qualité restent notre priorité absolue , dit-elle.

La section 1 de l'Union internationale des employés de service (SEIU) représente les ambulanciers de la municipalité.

Le mouvement de grève a commencé à 6 h mardi.

Nous avons mis en place des plans d'urgence et des accords de services essentiels avec la section locale 1 du SEIU et nos partenaires de soins de santé afin de maintenir la prestation des services paramédicaux au bon endroit et au bon moment , précise Mme Ferguson.

Selon elle, l'entente rejetée par les membres du syndicat le mois dernier était juste et équitable et alignée sur des conventions collectives comparables dans le domaine des services paramédicaux.

Avec des informations de CBC