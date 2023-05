Propriétaires de Honda CR-V de Sherbrooke, soyez aux aguets!

Encore une fois, le Service de police de Sherbrooke (SPS) doit composer avec des vols de véhicules sur son territoire, et en particulier, avec des Honda CR-V. Vers 4 h, dans la nuit du dimanche à lundi, des patrouilleurs ont arrêté trois suspects en lien avec le vol d'un véhicule de cette marque dans le secteur de la rue des Tourterelles, dans le secteur Saint-Élie.

C'est l'appel de citoyens qui a mené à l'intervention. Les trois individus, qui feraient partie d'un réseau organisé, sont originaires de la région de Montréal. Ils ont 17, 18 et 26 ans. Au moins un autre suspect aurait fui à bord d'un autre véhicule Honda CR-V volé dans le même secteur.

Un autre véhicule Honda CR-V, qui avait été volé au cours des derniers jours, a été retrouvé dans le cadre de cette enquête.

Selon le Service de police, les vols ont lieu surtout la nuit lorsque les véhicules sont stationnés près du domicile de leur propriétaire.

Le relationniste du SPS , Martin Carrier, rappelle que la prudence est de mise pour les propriétaires de véhicules. On rappelle aux citoyens d'éloigner les clés intelligentes du véhicule de l'entrée principale pour éviter que les suspects puissent la copier à l'aide d'un système informatique. On leur demande d'éclairer votre résidence et de signaler au poste de police tout individu suspect dans leur secteur.