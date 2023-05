David Suzuki honoré à Trois-Rivières

Près de 300 experts provenant d’Amérique et d’Europe sont réunis dans le cadre de l'événement intitulé BIOKET (Bioeconomy Key Enabling Technologies) qui s’est ouvert avec la conférence du généticien, zoologiste et environnementaliste canadien David Suzuki.

C'est la première fois que l'événement se tient en Amérique du Nord. L'accueil de cette conférence en sol trifluvien s'inscrit dans la volonté de créer une vallée de la transition énergétique de Shawinigan à Bécancour, en passant par Trois-Rivières.

Les participants auront notamment l'occasion de parler de diverses solutions technologiques pour décarboner l’industrie lourde et faire face aux enjeux environnementaux , peut-on lire dans le communiqué envoyé par la Ville de Trois-Rivières.

« Trois-Rivières est le lieu par excellence pour l’implantation d’entreprises dans ce secteur d’avenir. » — Une citation de Extrait du communiqué de la Ville de Trois-Rivières

Les thèmes de l’agroalimentation (production de protéines végétales et alternatives), de l’emballage (conception de produits cellulosiques) et de l’économie circulaire (valorisation de gaz à effet de serre industriels et de la biomasse résiduelle) y seront aussi abordés, indiquent les organisateurs.

BIOKET est organisé par l’organisme paramunicipal Innovation et développement économique Trois-Rivières (IDE Trois-Rivières) et Bioeconomy for Change (B4C). Il se déroule principalement au Centre d'événements et de congrès interactifs (CECI).

La Ville affirme qu'il s'agit du quatrième événement de ce genre. Il a notamment eu lieu en France par le passé.