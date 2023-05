On pourra bientôt éditer des messages sur WhatsApp

Quinze minutes : c’est le délai dont disposeront prochainement les utilisateurs et utilisatrices de l’application de messagerie cryptée WhatsApp pour modifier un message après l’avoir envoyé.

Qu'il s'agisse de corriger une simple faute d'orthographe ou d'ajouter un contexte supplémentaire à un message, on se réjouit de vous apporter plus de contrôle sur vos discussions , a déclaré le service de messagerie dans un billet de blogue lundi.

Pour modifier un contenu, l’internaute doit appuyer de façon prolongée sur le message envoyé, et sélectionner l’option Modifier dans le menu, affiché pour une durée de 15 minutes seulement.

Si le message a été modifié, il sera étiqueté Édité sur le fil, afin d’alerter les membres de la discussion qu’un changement a été apporté. L’historique des modifications ne sera toutefois pas accessible aux autres, contrairement à ce qu’on peut notamment voir dans une publication Facebook éditée.

D’autres plateformes et réseaux sociaux, dont Twitter (par le biais du service payant Twitter Blue) et Discord, ainsi que les messageries cryptées concurrentes Telegram et Signal, offrent une fonctionnalité semblable.

Les adeptes de la messagerie chiffrée appartenant à Meta pourront l’utiliser dans les semaines à venir, selon WhatsApp.