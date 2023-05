Le Centre d’amitié et des alliés dénoncent les propos du député Pierre Dufour à Val-d’Or

Elle est aussi signée par Femmes autochtones du Québec, le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec, Amnistie internationale Canada, la professeure Carole Lévesque de l’ INRS , Peggie Jérôme, de l’organisme Mino Obigiwasin, et les professeures Suzy Basile et Sébastien Brodeur-Girard, de l’École d’études autochtones de l’ UQAT .

En tant qu’élu, M. Dufour a failli à son devoir, peut-on y lire. Son discours, au lieu de contribuer à solutionner une problématique sociétale majeure, vient nuire à la paix sociale, aux initiatives de réconciliation entre les peuples et aux efforts de collaboration entre les organismes et les institutions autochtones et non autochtones œuvrant sur le terrain.

Une soirée de défoulement

Le 15 mai, Pierre Dufour a pourfendu publiquement les représentants de la Ville de Val-d’Or lors d’une séance du conseil municipal où près de 80 citoyens avaient rempli la salle pour exprimer leur colère face à l'augmentation de la violence au centre-ville. Pierre Dufour a déploré la façon dont la mairesse Céline Brindamour gère les problèmes de l’itinérance et de la délinquance au centre-ville.

M. Dufour a aussi dénigré le reportage de l’émission Enquête de Radio-Canada sur les femmes autochtones, en plus de critiquer la Commission Viens, chargée d'examiner les relations entre les Autochtones et certains services publics.

Pierre Dufour lors de son intervention, le 15 mai, au cours de l'assemblée publique du conseil municipal de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

« C'est dommage et dommageable »

Les signataires estiment que les envolées oratoires du député discréditent les témoignages de victimes courageuses et viennent rouvrir les plaies à peine cicatrisées, tant chez les femmes autochtones que parmi la population en général. Ses propos encourageant une radicalisation du discours qui laisse le champ libre à l’expression du racisme et de la discrimination systémique.

Le Centre d’amitié autochtone et ses alliés déplorent aussi que ces propos portent atteinte à la démarche démocratique de la Commission Viens, un exercice qui ouvre pourtant la porte à un nouveau dialogue et à des engagements responsables et positifs.

En entrevue à l’émission Des matins en or, mardi, la directrice générale du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, Édith Cloutier, s’est dite peu convaincue par les excuses formulées par Pierre Dufour par le biais de sa page Facebook et en entrevue à Radio-Canada.

Les paroles de Pierre Dufour « ont choqué » souligne Édith Cloutier ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Des matins en or Les paroles de Pierre Dufour « ont choqué » souligne Édith Cloutier. Contenu audio de 13 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 13 minutes

Dès le lendemain du conseil municipal, j’ai appelé Pierre Dufour, précise-t-elle. On a toujours eu une bonne collaboration et je voulais exprimer de vive voix mon indignation. Je voulais lui dire qu’il a failli à son rôle de représenter l’ensemble de ses citoyens, ce qui inclut les personnes en situation d’itinérance et les femmes autochtones.

« Je n’ai pas senti de remords et ça n’a pas été suivi d’actions très concrètes. Il s’excuse d’avoir froissé des sensibilités, mais pour des excuses sincères, on parle beaucoup plus de l’impact que des propos peuvent avoir sur des personnes fragilisées. C’est dommage et c’est dommageable. » — Une citation de Édith Cloutier

Concernant la question de l’itinérance et de la délinquance au centre-ville de Val-d’Or au cœur de ce dossier, Édith Cloutier reconnaît que la situation est problématique. Elle réitère que le Centre d’amitié autochtone pose des actions importantes au quotidien.