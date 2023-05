15,4 M$ en santé pour les francophones en situation minoritaire

Sur une période de cinq ans, plus de 15,4 millions de dollars seront octroyés par le gouvernement fédéral à l’Université Laurentienne de Sudbury, au Collège Boréal, à l’Université de Hearst et au Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario dans le cadre du Programme pour les langues officielles en santé ( PLOS ).

Le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos en a fait l’annonce lors d’une conférence de presse tenue au Collège Boréal mardi matin.

Afin de mieux servir les communautés de langue officielle en situation minoritaire ( CLOSM ), ces projets visent à améliorer l’accès à des programmes de formation francophones en soins de santé, à accroître le recrutement et la capacité de formation de personnel de la santé bilingue, à augmenter les possibilités de stages et à renforcer l’intégration des diplômés bilingues au sein du système de santé, peut-on lire dans le communiqué de presse.

Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, est accompagné de Viviane Lapointe, députée libérale de Sudbury, et de Marc Serré, secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, lors de la conférence de presse tenue mardi matin au Collège Boréal. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Double barrière

Les francophones du Nord de l’Ontario font face à une double barrière, constate M. Duclos : celle de la distance qui retarde l’accès à des soins adéquats et contribue à aggraver certains problèmes médicaux, et celle de la langue qui empêche certains patients de clairement expliquer leur état de santé.

Financement octroyé Financement octroyé Établissement / organisme Financement Université Laurentienne plus de 7 millions de dollars Université de Hearst plus de 2 millions de dollars Collège Boréal près de 4 millions de dollars Réseau du mieux-être francophone du Nord de l'Ontario plus de 1,8 millions de dollars

« La langue ne devrait jamais être un obstacle aux soins de santé de qualité, car cela peut mener à une situation de vie ou de mort. » — Une citation de Jean-Yves Duclos, ministre fédéral de la Santé

Accueil favorable

Antoine Désilets, directeur général de la Société Santé en français, croit que ces fonds permettront à l’organisme de soutenir les deux tiers du million de francophones en situation minoritaire, qui peinent à recevoir des soins de santé dans leur langue.

Une annonce comme aujourd’hui nous permet d’appuyer 16 réseaux de services en français à travers le pays qui font exactement le travail que le réseau d’ici fait , explique M. Désilets, grâce au recrutement de professionnels par le Consortium national de formation en santé [CNFS].

Ces fonds nous permettent de continuer notre travail , se réjouit Colin Bourgeois, président du conseil d’administration du Conseil du Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario.

Concrètement, nous allons pouvoir aller recruter des pourvoyeurs de services en santé en français dans l’ensemble du Nord, ajoute-t-il.

Un financement également bien accueilli par l’Université de Hearst, confirme Sophie Dallaire, coordonnatrice du CNFS à l’Université et gestionnaire de transition vers l’autonomie.

Ça ne prend pas beaucoup de financement pour faire une grosse différence quand on est un petit établissement , explique Mme Dallaire en ajoutant que ces fonds permettent la création d’un nouveau programme de diplôme d’études supérieures en psychothérapie avec la capacité d’accueillir des cohortes de 24 étudiants.

Une réalisation inimaginable à l’Université de Hearst sans ce financement, précise Mme Dallaire.

Le président du Collège Boréal, Daniel Giroux (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Une excellente nouvelle , s’exclame Daniel Giroux, président du Collège Boréal, qui avance que le financement leur accorde le soutien nécessaire pour acheter des équipements et financer leurs laboratoires .

Les programmes en santé sont coûteux, et ils le sont encore plus en français, dit-il, car il faut prendre en compte la traduction de contenus pas toujours disponibles en français et l’embauche d’une main-d’œuvre qualifiée pour enseigner.

L’épineuse question de la rétention

On va suivre les données et les indicateurs , assure M. Duclos. Toutefois, il croit que ce sera une réussite, car les partenaires comme l’Université Laurentienne [et] le Collège Boréal offrent un soutien en continu .

Il évoque aussi la mise en place de nouveaux incitatifs : le gouvernement fédéral a augmenté significativement la générosité des bourses et des prêts d'études, surtout pour les travailleurs qui s'installent en région, en milieu rural et éloigné .

À Hearst, l’objectif est de former les psychothérapeutes pour les régions excentrées, à l’extérieur des grands centres, grâce, entre autres, aux stages qui les intègrent dans les pratiques de la région.

L'Université de Hearst profitera du financement. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Toutefois, l’attrait premier du programme est que les finissants peuvent accéder à [...] l’ordre des psychothérapeutes autorisés avec un programme de 2e cycle d’une seule année , concède Mme Dallaire.

Je pense qu’on en fait beaucoup en fait de rétention et de recrutement , soutient M. Bourgeois tout en reconnaissant que certains professionnels ne sont que de passage dans le Nord.

D’abord et avant tout, il faut offrir le service , martèle M. Bourgeois tout en concédant que, en matière de rétention, il faut une communauté accueillante où les soins de santé sont en français, où il y a de l’éducation en français où il y a un milieu culturel en français .

« Un des grands défis que nous avons dans le secteur de la santé, c’est la question de la rétention. » — Une citation de Daniel Giroux, président du Collège Boréal

M. Giroux mise sur des ententes d’articulation entre les programmes , permettant, par exemple, à des étudiants en soins infirmiers auxiliaires de suivre le programme d’infirmières autorisées.

Les étudiants doivent aussi être bien au courant de la réalité sur le terrain, croit-il, et il se dit favorable aux mesures prises par le gouvernement fédéral en matière de frais de scolarité.

Par ailleurs, il évoque que les étudiants internationaux et les nouveaux arrivants doivent aussi être soutenus sur le plan culturel et linguistique, car plusieurs d’entre eux maîtrisent moins l’anglais.

Avec les informations de Bienvenu Senga