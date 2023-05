La N.-É. a financé 954 logements abordables en 5 ans, mais il en faudrait plus

Le directeur général de l’Association du logement abordable de la Nouvelle-Écosse, Michael Kabalen , explique que ces logements sont désespérément nécessaires dans une province qui connaît une flambée du prix des loyers et un faible taux d'inoccupation.

Pourtant, il ajoute que ce genre de projet immobilier met trop de temps à aboutir.

Ce projet a pris des mois de planification, des mois d'allers-retours avec tous les différents niveaux de gouvernement , indique Michael Kabalen. Je ne pense pas que les gouvernements agissent assez rapidement pour avoir un impact significatif sur la crise du logement abordable.

Michael Kabalen, le directeur général de l’Association du logement abordable de la Nouvelle-Écosse, affirme que le gouvernement doit accélérer la construction de logements locatifs pour lutter contre la crise du logement. Photo : Radio-Canada / Daniel Jardine

Les données fournies par le ministère des Affaires municipales montrent que la province a aidé à financer 954 logements locatifs abordables au cours des cinq dernières années.

La plupart de ces nouvelles unités abordables font partie de développements plus vastes qui incluent également des unités au prix courant, construites par des promoteurs privés ou par des organisations à but non lucratif comme Association du logement abordable.

Au rythme actuel, il serait impossible d'atteindre l'objectif de 33 000 nouveaux logements abordables en 10 ans pour répondre au besoin de la Nouvelle-Écosse.

Catherine Leviten-Reid, professeure agrégée au programme de développement économique communautaire de l'Université du Cap-Breton, est l'une des dirigeantes d'une étude de 2021 qui a révélé que la Nouvelle-Écosse doit construire ou acquérir 33 490 logements abordables au cours des 10 prochaines années.

Nous avons un énorme besoin de logements abordables dans toute la province en ce moment, c'est vraiment énorme , dit-elle

La chercheuse en logement Catherine Leviten-Reid se demande à quel point ces logements seront abordables Photo : CBC / Tom Ayers

Les responsables du ministère du Logement affirment que le budget annuel pour le logement abordable était autour de 2 millions $ pendant de nombreuses années et qu'il est maintenant d'environ 18 millions $.

Michael Kabalen dit que ce n’est pas encore suffisant pour faire face au problème.

Je pense que le gouvernement peut être fier d'en faire plus que les gouvernements précédents , admet-il. Mais il ne faut pas grand-chose pour faire plus que rien!

Demande de logement généralisée

Il y a aussi une grande demande générale de logements de tous genres. Le sous-ministre du Logement, Paul LaFleche, révèle que la province a une pénurie jamais vue auparavant .

Nous ne nous attendions pas à autant de succès avec l'immigration et à autant de succès dans notre économie et nous ne nous attendions pas à la COVID-19 , confie-t-il.

Donc, toutes ces choses sont arrivées en même temps et nous ont donné la situation dans laquelle nous nous trouvons.

Paul LaFleche, est sous-ministre du Logement en Nouvelle-Écosse Photo : Radio-Canada / Jean Laroche

Il soutient que la province a besoin de près de 70 000 logement de toute sorte au cours des cinq prochaines années pour soutenir la population.

Selon les données de la SCHL, au cours des cinq dernières années, les régions métropolitaines de la province ont vu l'achèvement de 19 331 unités d'habitation de tous types.

Atteindre un nombre plus élevé est franchement impossible sans un réel changement dans ce que nous construisons et dans la façon dont nous le construisons , croit Michael Kabalen, qui ajoute que la main-d'œuvre est insuffisante.

Catherine Leviten-Reid déplore aussi le manque de données sur le nombre de logements abordables construits dans la province grâce à un financement provincial ou fédéral.

Je pense que ça témoigne de l'absence de plan dans la province non seulement pour réduire, mais aussi pour éliminer l'itinérance et les besoins importants en matière de logement , dit-elle

Avec les informations de Nicola Seguin de CBC