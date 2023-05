L'ex-directeur général des Maple Leafs de Toronto, Kyle Dubas, a réagi pour la première fois à la décision de l'équipe torontoise de ne pas renouveler son contrat et de lui trouver un successeur, mardi matin.

Dubas, qui a été membre de la direction des Maple Leafs pendant neuf ans et directeur général pendant cinq ans, a été relevé de ses fonctions vendredi après que le président Brendan Shanahan lui ait annoncé que son contrat, qui devait prendre fin le 30 juin, ne serait pas renouvelé.

Bien que je comprenne que les circonstances de mon départ suscitent de l'intérêt, je n'entrerai pas dans les détails de ce que je considère comme des discussions raisonnables et cohérentes, mais privées , a déclaré l'Ontarien de 37 ans dans une publication sur Twitter.

Dans les jours où j'ai ressenti le besoin d'évaluer ma propre vision de l'avenir, à la fois en ce qui concerne la direction nécessaire du club et en m'assurant que j'avais le soutien total de ma famille pour ce que je savais serait nécessaire pendant l'intersaison et les années à venir, l'organisation, comme c'est son droit de le faire, a décidé de prendre une direction différente , a-t-il renchéri.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Après avoir d'abord voulu renouveler son entente, le président Shanahan a changé d'avis, a-t-il lui-même admis en conférence de presse vendredi. Le bilan de saison émotif qu'a présenté Dubas lundi, lors duquel il a évoqué qu'il n'était plus certain de vouloir être directeur général des Maple Leafs l'an prochain, a contribué à ce revirement. Dubas avait notamment souligné que la dernière année avait été éprouvante pour sa famille et lui.

Au cours des neuf saisons que nous avons eu l'occasion de travailler dans la Ligue nationale de hockey pour les Maple Leafs de Toronto, nous avons eu la chance d'apprendre beaucoup de choses et nous avons grandi de manière considérable à travers les hauts et les bas , a-t-il aussi écrit mardi.

Ce fut un honneur de pouvoir travailler dans un endroit aussi inspirant, avec des gens dévoués et loyaux et une base de partisans extrêmement passionnés. L'impact de tout cela et les relations avec toutes les personnes de MLSE , du conseil d'administration aux placiers de du Scotiabank Arena, conserveront à jamais une place importante dans nos cœurs , a-t-il ajouté au nom de sa famille.

Nous allons continuer sur notre lancée , a-t-il conclu.

Sans contrat à compter du 30 juin, Kyle Dubas sera libre de travailler pour n'importe quelle organisation de la LNH . Les Maple Leafs auraient, par ailleurs, autorisé les Penguins de Pittsburgh de l'approcher pour combler leur poste vacant.

Brendan Shanahan a indiqué vendredi que la recherche d'un nouveau directeur général était désormais la priorité de l'organisation des Maple Leafs et que le poste devrait être pourvu rapidement, préférablement par une personne d'expérience.