Rappelons que le Dr Heppell a officiellement quitté son poste le 5 mai, épuisé par un système qui n’a pas la capacité de faire bouger les choses , selon lui. Son mandat devait se terminer en décembre.

L'idée de démissionner publiquement était de brasser le cocotier. On peut partir et dire que je n'ai pas sauvé le navire et rester chez soi, mais l'idée c'était de dire : "est-ce que je peux brasser la cage un peu et faire différent?" Ça eu écho, effectivement. Il y a eu une certaine oreille sur ce qu'on pourrait faire différemment. J'ai toujours l'oreille attentive sur un futur rôle que je pourrais jouer dans l'organisation , a-t-il dit au micro de Par ici l'info, mardi.

Dr Heppell indique avoir rencontré le directeur général du CHUS, le Dr Stéphane Tremblay, vendredi dernier. Je peux vous dire qu'il a eu une oreille ouverte. J'ai proposé des choses. Il m'a entendu sur mes critiques par rapport à ce que je vivais. Probablement des choses qui ne se rendent pas à ses oreilles. Je verrai la suite, mais il y a eu une réception de mes doléances et de mes propositions. C'est beau chialer, mais il faut proposer des choses. Il reste à voir ce que l'organisation est prête à faire pour faire différent.

« [Nos démissions] ont amené un peu d'eau an moulin pour dire faisons différemment, soyons innovateurs, qu'est-ce que l'on peut changer, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. J'ai toujours espérance que ça peut aider. » — Une citation de Dre Benoît Heppell

Le Dr Heppell n'est nullement surpris deux deux autres démissions, celles des Dre Annick Michaud et Dre Marie-Laure Collinge survenues dans les derniers jours. Je pense que ça s'inscrit dans une vague de gens sont allés dans ces postes, non pas pour l'appât du gain, mais avec l'idée d'amener de l'eau au moulin, de faire différents, de faire bouger les choses, d'être innovateurs et qui se sont butés contre quelque chose de plus gros qu'eux, et qui se sont épuisés. Ils se sont dits, je vais retourner au rôle que je suis capable de jouer et où je suis bon, être médecin. C'est un peu comme moi.

Le médecin démissionnaire ne ferme pas la porte à retourner à un poste de direction. Je suis disposé à collaborer, à m'investir, à donner du temps pour changer des choses. Ça prend des conditions gagnantes qui permettent de changer les choses. Oui, mais il faut avoir les mains sur le volant et surtout pas dans le même rôle de spectateur , dit-il.