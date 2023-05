Fredericton accorde 3M$ aux nouvelles municipalités pour leur promotion

Avec ce financement, les collectivités pourront faire connaître les diverses attractions culturelles, historiques et naturelles, et continuer à construire notre réputation de destination de choix où vivre, travailler et faire des affaires , souligne le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain, cité dans un communiqué.

Les fonds proviennent du budget provincial de 2023-2024.

Les gouvernements locaux concernés recevront bientôt les renseignements nécessaires pour avoir accès à cet appui financier, ajoute le gouvernement.