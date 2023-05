Jeanette Arsenault interprétera les chansons de sa tante, Angèle, à Mont-Carmel

Jeanette Arsenault vit en Ontario depuis de nombreuses années, mais n'a plus chanté depuis 2018. C'est à la suite d'un coup de téléphone de Paul D. Gallant, propriétaire et directeur artistique des Productions Cuisine à Mémé, qui organise des spectacles théâtraux à Mont-Carmel durant les mois d'été, qu'elle a décidé de remonter sur les planches.

Quand il m'a appelé au début, j'ai dit "je ne chante plus Paul". Mais quand on parlait, je me suis rendue compte, "qu'est-ce que je dis là?" C'est à cause d'Angèle que je suis rentrée dans la musique, que je suis devenue chansonnière , raconte l'artiste.

Jeanette Arsenault avait mis sa carrière musicale sur pause après le décès de sa fille Kait des suites d'un cancer, à l'âge de 23 ans. Se produire à l'Île lui permet de revenir ainsi à la vie, confie-t-elle. Chanter, pour moi, c'est comme respirer. Je ne me rendais pas compte comment j'ai beaucoup manqué cette partie de ma vie.

Apprendre les chansons d'Angèle Arsenault n'est cependant pas chose facile, même si Jeanette Arsenault connaît toutes les mélodies par cœur.

Tandis que je mets à la mémoire toutes ces chansons, je m'aperçois comment qu'elle pouvait chanter rapidement, mais clairement! , raconte-t-elle.

« Elle pouvait articuler ses mots, mais ça passait à une vitesse d'un violon! » — Une citation de Jeanette Arsenault, chanteuse

Ça passe trop vite. J'aurais pas le temps de le lire et de chanter en même temps. Alors il faut que je les mette à la mémoire , explique-t-elle.

Jeanette Arsenault évoque également son plaisir de chanter en français, après des décennies de travail en anglais. J'ai toujours eu à cœur de garder mon français autant que je pouvais. Et puis de partager mon héritage acadien , affirme-t-elle.