C'est amusant de se rappeler d'où l'on vient et les possibilités que l'on aurait pu avoir , souligne Tracy Kingston, présidente du comité Corunna 200.

En 1823, Lord William Beresford arpente le territoire situé juste au sud de l'actuelle Sarnia, le long de la rivière Sainte-Claire, en vue d'en faire une éventuelle capitale du Haut et du Bas-Canada. L'arpentage est accepté et un plan de la ville est dessiné. La place St. George doit devenir le centre de la ville.

Mais les autorités changent finalement d'idées. Corunna est trop proche de l'eau et surtout beaucoup trop près des États-Unis. Une situation géographique qui fera aussi perdre à Kingston son titre de capitale du Canada en 1844.

Le reste appartient à l'histoire.

Une histoire méconnue

Toutes les rues portent encore le nom des personnes qui les ont baptisées à l'origine et le plan est exactement le même , explique Tracy Kingston à propos de la ressemblance entre la Corunna d'aujourd'hui et la communauté d'antan.

Toutefois, ceux qui connaissent cette histoire ne sont pas si nombreux dans la communauté.

Jusqu'à récemment, c'était le cas de maire du canton de St. Clair, Jeff Agar. C'est en se rendant à Ottawa qu'il a pris connaissance de ce fait méconnu.

Je vis ici depuis 40 ans, j'ai grandi à 10 minutes d'ici et je ne le savais pas , explique-t-il.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Tracy Kingston est la présidente du comité Corruna 200. Photo : Soumise par Tracy Kingston

Célébrer en grand l'événement

Le comité Corunna 200 a donné le coup d'envoi des festivités mardi pour souligner cet événement, avec notamment l'inauguration du monument situé sur la place St. George, qui a été remodelé et comprend désormais de nouveaux panneaux qui racontent l'histoire de la ville.

Nous avons décidé d'embellir un peu ce monument et de l'inaugurer à nouveau. Nous avons ajouté des jardins et il y aura également un banc commémoratif , explique Mme Kingston. Cela attirera davantage l'attention sur l'endroit où les bâtiments du Parlement auraient pu être construits.

Plus de 400 enfants de différentes écoles locales se sont aussi réunis mardi sur la place St. George.

Les enfants étaient très enthousiastes à l'idée d'apprendre que Corunna a failli devenir la capitale du Canada. Beaucoup d'entre eux ne le savaient pas , raconte Jen Brown Nead, enseignante à l'école catholique St. Joseph dont les élèves ont chanté pour souligner ce bicentenaire pas comme les autres.

L'école a beaucoup appris à plusieurs niveaux, pas seulement sur le plan musical et sur celui de la contribution à la communauté, mais elle a aussi appris un peu d'histoire sur la ville d'où elle vient, et elle est très enthousiaste à ce sujet , poursuit l'enseignante.

L'anniversaire est l'occasion de faire découvrir aux résidents l'histoire de leur ville. Photo : Soumise par Tracy Kingston

Selon Mme Kingston, Corunna est en train de s'approprier son statut de quasi-capitale du Canada. Une brasserie locale propose une bière Almost the Capital, et la ville se réunira à nouveau le 23 septembre pour un festival de rue. De nouvelles bannières ont aussi été installées sur les lampadaires publics.

Mme Kingston espère que la désignation de quasi-capitale du Canada attirera un peu plus l'attention sur ce qu'elle décrit comme une petite ville dotée de nombreuses commodités et d'un potentiel de développement.

Chaque petite ville a quelque chose d'unique. C'est ce qui fait notre spécificité en tant que quasi-capitale , conclut-elle.

Selon le recensement de 2021, la population de Corunna s'élevait à près de 6300 habitants.

Avec des informations de CBC