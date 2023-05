La N.-É. modifie son approche de gestion de la COVID-19

La Nouvelle-Écosse annonce que dorénavant la COVID-19 sera traitée de la même manière que d'autres maladies respiratoires comme la grippe et le virus respiratoire syncytial ( VRS ).

La province s’appuie sur l' OMS qui ne demande plus une réponse mondiale urgente. Le changement signifie que l'ordonnance de la loi sur la protection de la santé liée à la COVID et les rapports de santé publique ne sont plus nécessaires.

Il est important de noter que bien que la COVID-19 ne nécessite plus une réponse urgente, nous continuons à surveiller l'activité de la COVID-19 et ajusterons notre plan au besoin, comme nous le faisons avec d'autres maladies , explique le Dr Robert Strang.

Alors que nous commençons à planifier la prochaine saison de virus respiratoire cet automne, nous adoptons une approche plus générale, en intégrant la COVID-19 dans nos programmes.

En N.-É., ce sera maintenant aux employeurs et aux exploitants des lieux de rassemblement public de décider s'ils vont exiger aux gens de se faire vacciner pour avoir accès aux services qu'ils offrent. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

À compter d'aujourd'hui, la Nouvelle-Écosse lève l'ordonnance de la Loi sur la protection de la santé, le protocole de vaccination obligatoire pour les milieux à haut risque et la directive concernant la gestion de la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée.

Les employeurs seront responsables des politiques concernant la COVID-19, y compris le port du masque et la vaccination pour les employés, les prestataires de services et les bénévoles.

La santé publique a tout de même fourni des conseils aux exploitants de lieux de rassemblement sur la COVID-19 et d'autres virus respiratoires.

Le tableau de bord hebdomadaire des informations et des statistiques concernant les cas de COVID-19 en Nouvelle-Écosse sera mis à jour pour la dernière fois le jeudi 25 mai.

« Le même genre de mesures personnelles qui nous protègent contre la COVID-19 nous protégeront aussi contre la grippe et autres maladies respiratoires. » — Une citation de Dr Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse

La province continuera de déclarer les données dans le rapport mensuel sur la COVID-19. Le rapport, produit au milieu du mois, reflète l'épidémiologie de la COVID-19 dans la province pour le mois précédent.

À partir d'octobre, les données sur la COVID-19 seront rapportées avec d'autres maladies respiratoires dans le document Respiratory Watch, qui est produit par la santé publique. Il sera initialement publié mensuellement puis plus fréquemment pendant les saisons plus propices aux virus respiratoires.