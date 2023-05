Un vaste secteur boisé sillonné pour retrouver Gaetan Vallières-Brochu

L’homme de 43 ans de Saint-Gertrude-Manneville a été vu pour la dernière fois le 18 mai en soirée. Il se trouvait dans le secteur de Saint-Maurice-de-Dalquier près d'Amos.

La sergente Nancy Fournier rapporte que de nombreux policiers ont patrouillé des routes, des rangs et des chemins forestiers .

En forêt et près de cours d'eau

L’agente à l’information de la Sûreté du Québec souligne que ces recherches entreprises samedi sont localisées dans des secteurs propices à la pêche. Des recherches par hélicoptère ont aussi eu lieu au cours de la fin de semaine.

Nancy Fournier souligne également que les recherches sont coordonnées en collaboration avec la famille de Gaetan Vallières-Brochu.

La problématique pour le moment, c’est que nous n’avons pas d’endroits précis de recherche, donc on parle d’un vaste secteur boisé à parcourir. Lorsque le véhicule de monsieur Vallière-Brochu va être localisé où que certains indices vont nous mener à un endroit plus précis, nous allons pouvoir déployer d’autres équipes plus spécialisées , décrit-elle.

Gaetan Vallières-Brochu se déplacerait à bord d’une camionnette noire Dodge Ram 1500 immatriculée K24 XGJ.

L’homme porté disparu a les cheveux châtains, les yeux bruns, mesure 1,78 mètre et pèse 73 kilogrammes.

Les informations qui pourraient permettre de le retrouver peuvent être transmises au 911 ou au 1 800 659-4264.