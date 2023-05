Des mères d’athlètes dénoncent la situation chez Unigym Gatineau

Des parents d’athlètes d’Unigym Gatineau commencent à sortir de l’ombre pour dénoncer la situation actuelle au club de gymnastique. Ils ne comprennent pas comment l’entraîneur-chef, Dave Fallon, pourra revenir dans son poste le 11 juin prochain, alors que le Comité de protection de l’intégrité (CPI) l’a blâmé pour des comportements de violence psychologique envers des athlètes et pour les avoir dénigrés, notamment.

Caroline Chouinard est mère d’une athlète du programme sport-études. Elle avoue avoir dû prendre son courage à deux mains pour rencontrer Radio-Canada. Mais, elle croit que les recommandations du Comité de protection de l'intégrité ne vont pas assez loin.

Je suis déçue de la sanction. Je crois qu’elle n’accote pas ce que les victimes ont vécu. Je ne pense pas non plus que ça accote ce que les entraîneurs ont vécu en dénonçant les comportements de M. Fallon , souligne Mme Chouinard dont la fille a déjà été dirigée par l’entraîneur-chef.

Caroline Chouinard est la mère d'une jeune athlète du sport-études qui s'entraîne chez Unigym Gatineau. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

C’est absolument inconcevable que l'entraîneur soit réintégré comme ça, sans même qu'il n’y ait eu de consultation auprès des parents , ajoute Joannie Gemme, dont la fille fréquente aussi le programme de sport-études. Le terrain n'a pas du tout été sondé. Je pense que ce serait vraiment important de considérer l'ensemble des personnes qui sont appelées à côtoyer cet entraîneur-là.

Mme Gemme ajoute que sa confiance envers la direction du club a complètement disparu au cours des derniers mois.

« Très honnêtement, ma confiance en Unigym et la direction est complètement effritée. Moi, je ne fais pas confiance à l'administration du club. » — Une citation de Joannie Gemme, mère d’une jeune athlète

Une opinion qui trouve écho chez Caroline Chouinard. Selon elle, la direction n’en a pas assez fait pour encadrer le travail de M. Fallon et faire cesser les comportements inappropriés qui lui étaient reprochés.

L'entraîneur-chef d'Unigym Dave Fallon aux Jeux du Canada (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Ça me frustre. Ça me choque parce que ce n’est pas inventé [...] De le nier, c'est nous prendre pour des idiots , s’emporte la mère de famille qui a témoigné devant le CPI .

« Ça a des répercussions sévères sur les victimes, sur les athlètes, sur les entraîneurs et les familles. Puis, on dirait qu'ils s'en lavent les mains. » — Une citation de Caroline Chouinard, mère d'une athlète

Une gouvernance à revoir au sein du club?

Caroline Chouinard a occupé les fonctions de secrétaire au sein du conseil d’administration d’Unigym Gatineau. Elle a quitté son poste l’automne dernier, fatiguée, dit-elle, de ne pas trouver de réponses à ses questions auprès de la direction et d’autres membres de longue date du CA.

J'étais assise en pleine réunion en septembre, alors que je savais que ça n’allait pas bien avec les entraîneurs, et Unigym me disait que tout allait bien. La directrice générale [Jacynthe Harper] nous a dit que tout allait bien et puis, après la réunion, la présidente nous présentait des témoignages d’entraîneurs [qui disaient le contraire] , explique Mme Chouinard.

Sept entraîneurs du sport-études ont quitté leur poste au cours de la dernière année. Plusieurs d’entre eux ont confirmé à Radio-Canada que la situation avec l’entraîneur-chef et les décisions de la direction avaient joué un rôle, de près ou de loin, dans leur décision de quitter le club.

Plusieurs membres de la direction d’Unigym Gatineau et du conseil d’administration du club ont témoigné en faveur de Dave Fallon devant le CPI .

Le club Unigym Gatineau compte plus de 6000 membres. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Joannie Gemme, de son côté, voudrait voir une intervention de la Ville de Gatineau ou de la ministre provinciale des Sports dans le dossier puisque Unigym est le seul club de gymnastique à Gatineau et mandataire du programme sport-études.

Il y a très peu de choses qui pourraient être mises en place [actuellement]. Honnêtement, il faudrait que ce soit un organisme externe ou la Ville. Qu’il y ait une gestion temporaire qui soit faite par quelqu'un de neutre. Pour le moment, tout ce qu'ils disent qu’ils vont mettre en place, moi je n’y crois pas , insiste Mme Gemme.

Il faut que l’ensemble du fonctionnement du club soit investigué , ajoute-t-elle.

Des parents ont écrit à la mairesse de Gatineau, France Belisle, et à la ministre des Sports du Québec, Isabelle Charest, au cours des derniers jours pour leur demander d’intervenir dans le dossier.

Un appel aux parents

Selon des informations recueillies par Radio-Canada, plusieurs parents étudient la possibilité de mener une action concertée envers la direction. Pourtant, ils sont encore peu nombreux à oser prendre la parole publiquement.

Les gens ont peur de dénoncer parce qu’il y a vraiment la loi du silence qui règne. Ma fille a peur que je parle parce qu’elle craint d’écoper. Elle a peur d’être mise de côté , explique Joannie Gemme.

Ce que je souhaiterais, c'est que les parents se rallient, qu’ils arrêtent d'avoir peur. Chaque personne, de près ou de loin, a vécu quelque chose là. J’ose espérer que les parents vont vraiment questionner le club, parce qu'actuellement, ça manque de transparence et de redevabilité envers les parents , affirme-t-elle.

Mme Chouinard souligne que des parents ont déjà demandé des comptes à Unigym, il y a quelques années, concernant les finances du club. Elle voudrait les voir reprendre le flambeau pour la sécurité des jeunes athlètes.

C'est vraiment aux membres de prendre charge de la situation, de poser des questions et de se tenir debout. Les parents sont là pour protéger leurs enfants, je pense que c'est ça que tu vas te reprocher toute ta vie si tu ne le fais pas, vivre le regret de ne pas avoir fait la bonne chose pour ton enfant. C’est ce qui compte , explique Mme Chouinard, plus émotive.

Elle précise que les parents du volet récréatif, qui se sentent probablement moins concernés par la situation, devraient quand même s’informer étant donné que la direction gère l’ensemble du club et que ces parents financent les activités du groupe de haute performance.

La direction d’Unigym Gatineau n’a pas répondu à nos demandes d’entrevue pour réagir aux commentaires de ces mères d’athlètes.

Le club a invité les parents du sport-études à une réunion, mardi soir, au Centre sportif, pour faire le point sur la situation. Des représentants de la Ville et de Gymnastique Québec doivent aussi y participer.

La présidente de la commission des sports, Bettyna Bélizaire, va pour sa part rencontrer des représentants d’Unigym, mercredi.