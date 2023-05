La vague de départs à la direction du CHUS se poursuit

Les docteurs Annick Michaud et Marie-Laure Collinge ont respectivement démissionné de leur poste de chef de département de psychiatrie et de directrice adjointe des services professionnels (DSP). L'information a été confirmée par le CIUSSS de l'Estrie-CHUS.

Ces démissions surviennent deux semaines après le départ de deux chefs de département : Dr Benoit Heppell, chef du département de médecine générale du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, et la cheffe du département de médecine d'urgence, la Dre Marie-Maud Couture.

Dre Collinge a réagi mardi matin aux propos qui ont été rapportés par la directrice des communications du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Annie-Andrée Émond, à son sujet dans La Tribune voulant qu'elle avait démissionné pour des raisons personnelles .

La médecin démissionnaire n'avait pas l'intention d'annoncer sa démission dans les médias. Toutefois, les raisons invoquées dans La Tribune ne correspondent pas à moi et comme je suis transparente, c'était peut-être un de mes défauts à la direction, je ne peux pas accepter ce qui a été écrit, ce qui a été dit , a-t-elle raconté au micro de Par ici l'info.

Dans sa courte lettre de démission de deux paragraphes , elle indique qu'après une courte réflexion qu'elle démissionne du poste de DPS ajointe du CHUS. Mes valeurs intrinsèques qui me caractérisent comme leader ne semblent pas faire écho à celles que je vis par rapport au style véhiculé au sein de la direction générale , a-t-elle écrit.

« Je vais donc quitter avec ma transparence, mon intelligence émotionnelle, ma résonance, mes idées novatrices et mon amour du patient au centre de mes agissements. » — Une citation de Extrait de la lettre de démission de Dre Marie-Laure Collinge

Questionnée à savoir ce qui ne fonctionnait pas dans le style de gestion en place au CHUS, Dre Collinge a refusé de répondre. Je ne pense pas que j'ai la possibilité de répondre à cette question-là , s'est-elle contentée de dire.

Selon elle, il y a possibilité d'avoir des idées novatrices sans que ça coûte des sous, de travailler en équipe et non pas en silo. [...] Je pense que ce qui dérange le plus les docteurs, c'est qu'ils ont probablement l'impression d'être une espèce de marionnette .

« Les médecins, les chefs de département sont, mon Dieu, des héros! Et pas juste les médecins, les chefs infirmières et les autres sont aussi des héros. Ils ont à cœur le patient et ils travaillent avec le patient. Des fois, ce serait l'fun qu'ils soient écoutés. » — Une citation de Dre Marie-Laure Collinge

Dre Collinge assure qu'elle continuera de travailler comme urgentologue, emploi qu'elle occupe depuis 27 ans.