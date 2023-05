Aujourd’hui, ces clients, ainsi qu’un expert en protection automobile, mettent en garde d’autres personnes contre le manque potentiel de surveillance des concessionnaires de l’Ontario en matière de sécurité.

Les clients ont raconté avoir acheté leur voiture auprès d’un concessionnaire qui vend ce qu’on appelle des véhicules sécurisés plutôt qu’auprès d’un concessionnaire privé, pensant que les normes dans ce type d'entreprise sont plus strictes.

Une inspection et un certificat des normes de sécurité sont exigés en Ontario avant de conclure la vente d’un véhicule d’occasion destiné à la route. L’inspection est effectuée par un garage ou un mécanicien approuvé par la province. Celui-ci doit confirmer que le véhicule répond aux normes de sécurité minimale de l’Ontario.

Deux clients du Garage Plus Auto Centre ont accepté de parler de leur expérience à une journaliste de CBC , qui a également discuté avec une poignée d’autres personnes qui ont décrit des problèmes similaires avec l’entreprise ottavienne.

Ils ont dit qu’on leur avait promis des véhicules sécuritaires, mais qu’ils se demandent maintenant si leurs véhicules ont été inspectés adéquatement. Après une inspection plus poussée par d’autres mécaniciens, quatre clients disent avoir découvert de graves problèmes qui n’avaient pas été mentionnés auparavant. Dans un rapport, un véhicule a même été jugé pratiquement impropre à la conduite .

Certains clients ont dit à CBC qu'ils avaient perdu de l'argent ou encore qu'ils avaient finalement vendu leur véhicule pour les pièces détachées. D'autres disent avoir cherché de l'aide auprès de la province ou de son organisme de réglementation des ventes de véhicules, le Conseil ontarien du commerce des véhicules automobiles (COCVA), sans résultat satisfaisant.

CBC a contacté l’entreprise pour la première fois le 4 mai, lui partageant certains délais, mais Garage Plus Auto Centre a préféré répondre par une déclaration fournie par son avocat, Daniel Nassrallah, de DNG Law, indiquant ne pas être en mesure d’examiner chaque dossier en raison du délai de publication trop court de CBC .

L'entreprise a invité tous les plaignants à communiquer avec le cabinet d'avocats dont elle a retenu les services pour examiner la question, affirmant qu'elle s'engageait à trouver un compromis juste et raisonnable pour tous ses clients.

L'inspection révèle une longue liste de problèmes

Kortney Force a raconté avoir acheté une Mazda CX-5 2013 à Garage Plus Auto Centre, en novembre 2022, pour 12 650 $, plus les taxes et autres frais.

Mon premier et principal critère était la sécurité.

Elle a ajouté que le vendeur lui avait vanté les mérites des dispositifs de sécurité et avait insisté sur le fait que le véhicule était sécurisé. Elle a aussi dit ne pas avoir reçu de copie du certificat de sécurité lors de l’achat, le 14 novembre, mais qu’elle avait été rassurée par les messages d’un vendeur.

Il est entièrement sécuritaire , a écrit le vendeur dans un message consulté par CBC .

Kortney Force est loin d'être satisfaite de son expérience avec Garage Plus Auto Centre, à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Priscilla Ki Sun Hwang

Dès sa première balade à bord du véhicule, Kortney Force a déclaré que le voyant du moteur et le voyant de pression des pneus s’étaient allumés. Elle a ensuite senti une odeur d'œufs pourris .

Mme Force a ramené son véhicule au Garage Plus Auto Centre où le personnel lui a assuré qu’il n’y avait pas de problème. On a même éteint les voyants du tableau de bord, mais ceux-ci se sont rapidement rallumés.

Pendant trois mois, le pneu de Kortney Force perdait de l’air. Elle s’est finalement rendue dans un garage du Canadian Tire où les mécaniciens ont découvert qu’un clou avait perforé son pneu, le remplaçant ainsi par un pneu de rechange.

Elle a ensuite amené son véhicule chez un concessionnaire Mazda pour une inspection. Le rapport, communiqué à CBC , comprend la liste de problèmes suivants :

Le tuyau d’échappement était pourri et fuyait ;

; D’autres tuyaux étaient rouillés et semblaient très faibles ;

; Problèmes de capteurs;

La batterie était très faible ;

; La courroie était sèche et fissurée ;

; Un joint à rotule présentait un jeu excessif ;

; La douille du bras de contrôle avant droit était déchirée ;

; Le pneu avant gauche était sur une roue de secours et devait donc être remplacé;

Le devis de réparation s’élevait à 8252,37 $.

Ils m’ont dit que cela ne valait même pas la peine de réparer. Ils m’ont dit que je ne devais pas la conduire, que ce n’était pas sécuritaire.

Après avoir examiné la liste des problèmes, un expert automobile a déclaré à CBC que ces problèmes auraient dû être détectés lors de l’inspection des normes de sécurité, et que ce véhicule aurait dû échouer à l’évaluation.

Mme Force se demande si la Mazda a tout simplement fait l’objet d’un contrôle de sécurité approprié. Avec l'aide d'un tiers qui a agi comme médiateur en son nom, elle a pu récupérer la majeure partie de son argent en plus de retourner, en mars, le véhicule au garage.

Ils m’ont menti. Le véhicule n’était pas sécuritaire. J’ai perdu beaucoup d’argent et de temps , a dit celle qui a signalé son cas au COCVA , qui lui a dit de contacter directement le concessionnaire, sans plus.

Mme Force a reçu une liste de problèmes auprès d'un autre garage au sujet de son véhicule d'occasion acheté au Garage Plus Auto Centre. Photo : Radio-Canada / Priscilla Ki Sun Hwang

Huit propriétaires en plus d’un an

Un rapport CARFAX sur l’historique du véhicule indique que ladite Mazda a changé huit fois de propriétaire enregistré, depuis mars 2022.

Quelques jours après que Kortney Force eut ramené son véhicule, une Mazda CX-5 portant le même numéro d’identification a été remise en vente sur le site web de Garage Plus Auto Centre, cette fois pour 13 995 $, soit 1345 $ de plus que le prix payé par l’ex-propriétaire.

Le numéro d'identification de cette Mazda correspond au même véhicule que Kortney Force a acheté en novembre 2022. Photo : Capture d'écran

L’annonce mentionne que la voiture a une cote de sécurité de cinq étoiles , en parfait état et entièrement inspectée et certifiée .

Il semble que le véhicule ait été vendu depuis. Un nouveau propriétaire a été enregistré le 18 avril.

Dans une déclaration envoyée à CBC par son avocat, l’entreprise a dit être raisonnablement convaincue que cette affaire a été réglée à l’amiable il y a plusieurs mois sans répondre aux questions spécifiques qui avaient été posées.

Ce que j’ai vécu est à la limite du traumatisme , a témoigné Mme Force.

C’était vraiment effrayant

J’ai eu l’impression qu’on m’a vendu un tas de ferraille , a raconté sans détour Sydney Blanchard, une cliente qui a acheté une Honda Civic 2012 au même garage, en juin 2022, pour un peu moins de 11 000 $.

Au bout de quelques semaines, elle a remarqué que sa voiture calait lorsqu’elle essayait d’accélérer, au point où le moteur de sa voiture s’est éteint au milieu d’une intersection.

C’était vraiment effrayant , a-t-elle témoigné.

Les mécaniciens d'un concessionnaire Honda local ont passé plus d'un mois à effectuer une longue liste de tests pour trouver la cause du problème. Le rapport de Honda, que CBC a pu consulter, indique qu'une transmission défectueuse a été remplacée, les techniciens croyant que c'était la cause, mais que cela n'a pas réglé le problème.

Le concessionnaire Honda a conclu qu'en raison des antécédents de collision de la voiture, l'étape suivante consistait à démonter le moteur, soupçonnant une possible fracture ou un composant défectueux à l'intérieur du moteur , et à remplacer le moteur, ce qui coûterait plus de 6000 $.

Sydney Blanchard a alors répondu qu’elle ne connaissait que des dommages mineurs, selon ce qu’un représentant de Garage Plus Auto Centre lui aurait parlé. Son acte de vente faisait état d’une collision avec une réclamation de 1032 $.

Sydney Blanchard a acheté cette Honda Civic 2012 à Garage Plus Auto Centre en juin 2022. Photo : Radio-Canada / Priscilla Ki Sun Hwang

Mais le rapport CARFAX, fourni par Honda, indique plutôt des dommages modérés de 11 513,53 $ et que l’assurance a versé 1032 $.

Je me suis sentie tellement bête de l’avoir cru sur parole.

Un conseiller Honda lui a dit que la voiture n’était pas sécuritaire à conduire, a-t-elle raconté.

Étant donné que la période de garantie de 30 jours était terminée et que l'inspection de Honda prenait beaucoup de temps, Mme Blanchard a renoncé à trouver une solution avec Garage Plus Auto Centre.

Elle a vendu son véhicule pour ses pièces détachées.

Garage Plus Auto Centre a déclaré dans une déclaration avoir tenté de discuter à l'amiable de cette affaire avec la cliente, mais en vain et qu’il semble que certains problèmes ne soient pas résolus, malheureusement , peut-on lire.

Un autre client a déclaré à CBC que son véhicule avait des problèmes de moteur et qu'il l'avait également vendu pour ses pièces.

Le désir de s’améliorer , se défend l’entreprise

CBC a essayé de contacter certains clients qui ont donné à l’entreprise un avis Google de cinq étoiles. Une personne a répondu, disant qu’elle était satisfaite du service, mais qu’elle avait aussi eu des problèmes de sécurité avec son véhicule.

Le site web de Garage Plus Auto Centre écrit vouloir s’engager à assurer la sécurité de ses clients sur la route et affirme que ses mécaniciens certifiés sont des professionnels de l'automobile honnêtes .

CBC a envoyé une liste détaillée de questions à répondre avant le 11 mai à l’avocat Daniel Nassrallah, tout en proposant d’envisager une prolongation si nécessaire. Vous avez certainement identifié un grand nombre de problèmes supposés qui méritent tous un examen approprié et une réponse au cas par cas. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure d'examiner chaque problème et de fournir une réponse avant la date limite de publication.

La société a ensuite invité les plaignants à contacter le cabinet d'avocats qu'elle a retenu ou à signaler les problèmes au COCVA . Nous restons déterminés à améliorer l'expérience globale de nos clients.

L'entreprise a engagé un avocat pour gérer, entre autres, les communications avec CBC au cours des dernières semaines. Photo : Radio-Canada / Priscilla Ki Sun Hwang

CBC a offert à Garage Plus Auto Centre une journée supplémentaire pour fournir plus d'informations, mais l’avocat a répondu que son client ne ferait pas d'autres déclarations.

Il a par la suite demandé à vérifier les faits dans une version préliminaire de l'article de CBC avant la publication. CBC ne partage pas les versions préliminaires non publiées, mais a fourni une longue liste d'allégations, y compris des dates, des détails et des noms, décrites dans cet article.

Daniel Nassrallah a demandé à CBC de divulguer publiquement cet échange afin de révéler pourquoi son client a refusé une entrevue pour expliquer notre position raisonnable . Dans un courriel, le COCVA a indiqué que les accusations, les condamnations ou les audiences disciplinaires sont accessibles au public, mais pas les plaintes ni les enquêtes en cours.

Nous ne disposons d’aucune information publique concernant Garage Plus Auto Centre ou son directeur général et son directeur général des ventes , a écrit un porte-parole du Conseil ontarien du commerce des véhicules automobiles.

Un manque de contrôle de la sécurité, selon un expert

Le directeur de l'Association de protection automobile, George Iny, a expliqué que le système d’inspection de sécurité de l’Ontario souffre d’un manque de surveillance et est peu fiable du point de vue du consommateur.

Le ministère des Transports de l’Ontario se charge de contrôler ces questions de sécurité, mais M. Iny affirme qu'il pénalise rarement ceux qui ne respectent pas les règles.

Ce garage devrait perdre la capacité du ministère à certifier les véhicules , a déclaré M. Iny en se basant sur sa propre évaluation de Garage Plus Auto Centre.

Dans une déclaration envoyée par courriel, le ministère a indiqué qu'il ne pouvait pas faire de commentaires sur une enquête active, en cours ou antérieure concernant un poste d'inspection agréé.

Bien que les documents relatifs aux normes de sécurité soient obligatoires, ils sont rarement remis au client en même temps que le véhicule, a spécifié le directeur.

Si le consommateur estime qu'un certificat de sécurité a été délivré pour un véhicule présentant des problèmes importants, M. Iny recommande de demander un second avis. Si le concessionnaire ne coopère pas, les consommateurs peuvent se plaindre au COCVA ou même au ministère en cas de violations graves des normes de sécurité.