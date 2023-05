La pluie fait chuter le nombre de feux en Alberta

Un avertissement de pluie publié par Environnement Canada est en vigueur mardi pour le centre-ouest et une partie du nord-ouest de la province, notamment dans la région de Grande Prairie, mais aussi celles de Fox Creek et Drayton Valley, fortement touchées par les feux de forêt.

De la pluie forte généralisée persistera jusqu'en milieu de semaine. On prévoit une quantité totale de 50 à 75 mm d'ici mercredi, mais il pourrait tomber jusqu'à 85 mm à quelques endroits , précise l’avertissement.

La pluie aide, mais n'est qu'une solution à court terme, selon Christie Tucker d'Alberta Wildfire, car il reste toujours 78 feux actifs en Alberta, dont 71 dans la zone forestière. Vingt ne sont pas maîtrisés.

La pluie n’éteindra pas les feux de très grande taille , dit Christie Tucker.

Les feux ont déjà consumé plus de 945 000 hectares en Alberta. Seize ordres d’évacuation sont toujours en vigueur, notamment dans le comté de Yellowhead. Un peu plus de 10 870 personnes sont toujours évacuées, indique la province.

La fumée, ennemie et alliée

Environnement Canada a aussi renouvelé son bulletin spécial sur la qualité de l’air pour le centre et le nord de la province. Dans certains comtés et municipalités, la cote air santé est de 10 mardi matin, mais devrait diminuer dans la courant de la journée à 7. C’est le cas pour les comtés de Parkland et Sturgeon, ainsi que la ville d'Edmonton.

La fumée des incendies de forêt peut être nocive pour la santé de tous, même si les concentrations sont faibles , rappelle l’agence fédérale.

La fumée a toutefois porté secours aux équipes de lutte contre le feu. En couvrant le ciel, elle a eu un effet rafraîchissant semblable à celui de nuages.

La fumée limite toutefois la capacité de déplacement des aéronefs qui combattent les feux et fait craindre le pire à des agriculteurs de la province.