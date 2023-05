L’ex-PDG d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, se joint au conseil d’administration de CGI

C'est l'entreprise établie à Montréal qui en a fait l'annonce par voie de communiqué, mardi.

Le fondateur et président exécutif du conseil de CGI , Serge Godin, affirme que l'expertise de pointe du secteur de l'énergie de Mme Brochu ainsi que son expérience à la direction de grandes organisations cotées en bourse et gouvernementales profiteront grandement aux clients et aux actionnaires de CGI .

M. Godin ajoute que l'approche de la nouvelle venue, centrée sur l'humain, est conforme à la culture et aux valeurs de CGI .

Sophie Brochu a dirigé Hydro-Québec de 2020 jusqu'au mois dernier. Auparavant, elle avait passé la majorité de sa carrière chez Énergir, où elle a agi à titre de présidente et chef de la direction de 2007 à 2019.

Mme Brochu, qui est dans le début de la soixantaine, est déjà membre du conseil d'administration de la Banque de Montréal.

Elle avait annoncé au début du mois de janvier dernier qu'elle quitterait son poste à Hydro-Québec le 11 avril, soit avant la fin de son mandat.